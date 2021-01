Le remake de Bluepoint triomphe sur l’île, tandis que Final Fantasy VII Remake est le favori des joueurs PS4.

La PlayStation 5 est entrée dans les magasins en novembre dernier, accompagnée d’un catalogue de jeux de nouvelle génération et des titres intergénérationnels pour le plaisir de leurs acheteurs. En Occident, des jeux comme Call of Duty et Spider-Man ont triomphé, sur la base des listes de ventes numériques proposées par la PlayStation elle-même. Mais au Japon, l’histoire est très différente: Demon’s Souls a été le jeu de la PS5 Bestseller PS Store en 2020, parmi les joueurs japonais.

Comme Sony le publie sur son portail japonais, le remake de l’aventure original de FromSoftware a dominé les graphiques de téléchargement PS5 au Japon pendant ses deux premiers mois, démontrant le grand travail d’adaptation que Bluepoint a réalisé avec le jeu. Cependant, les deux autres jeux de podium Ils seront très familiers à tous: Call of Duty Black Ops Cold War et Spider-Man Miles Morales, bien que le reste de la liste présente pas mal de différences par rapport à ceux de l’Ouest.

FFVII Remake a été le favori des joueurs PS4Différents goûts sont également appréciés dans playlists playstation 4. Et, sur la précédente console de Sony, le jeu le plus téléchargé de 2020 a été Final Fantasy VII Remake, suivi de cette aventure occidentale avec un arrière-goût japonais: Ghost of Tsushima. Ensuite, nous vous montrerons les listes avec le Jeux PS4 et PS5 les plus téléchargés du PS Store en 2020, se référant uniquement au marché japonais. Et bien sûr, n’hésitez pas à consulter notre analyse de Demon’s Souls, ainsi que la revue de Final Fantasy VII Remake, pour en savoir plus sur ces œuvres:

Top 10 PS Store Japon en 2020 (PS5)

Les âmes du démon

Spider-Man Miles Morales

Call of Duty Black Ops Guerre froide

Atelier Ryza 2: Légendes perdues et la fée secrète

Assassin’s Creed Valhalla

Mort à la lumière du jour

Devil May Cry 5 édition spéciale

Godfall

No Man’s Sky

FIFA 21

Top 10 PS Store Japon en 2020 (PS4)

Remake de Final Fantasy VII

Fantôme de tsushima

Mort à la lumière du jour

Minecraft

Mise à jour de la saison 2021 d’eFootball Winning Eleven

Fall Guys: Knockout ultime

Combinaison mobile Gundam EXTREME VS. Maxi Boost ON

Donjons Minecraft

Call of Duty Black Ops Guerre froide

eBaseball Puissant Baseball Professionnel 2020

Top 10 PS Store Japon en 2020 (free-to-play)

Légendes Apex

Call of Duty Warzone

Impact Genshin

Fortnite

Hyper Scape

Couteaux sortis

Spellbreak

Ligue de fusée

eFootball Winning Eleven 2020 Lite

Combinaison mobile Gundam Battle Operation 2

