Les ventes de jeux vidéo augmentent par rapport à 2020, tirées par le succès des jeux Nintendo.

Nintendo L’année 2021 a démarré très fort, notamment en ce qui concerne les ventes. Et après avoir commencé l’année en dominant les trois premières places du palmarès des ventes de jeux vidéo au Royaume-Uni publié par l’industrie des jeux vidéo, Nintendo Switch répète exactement le même podium la deuxième semaine de 2021. Oui, Animal Crossing: New Horizons est à nouveau le jeu le plus vendu de la semaine, accompagné d’une autre exclusivité du Big N, et d’un titre Ubisoft qui, bien qu’il soit multiplateforme, la plupart de ses ventes sont sur la console hybride.

Mais allons-y par parties. Animal Crossing: New Horizons est le jeu physique le plus vendu au Royaume-Uni pour la troisième semaine consécutive. Après les soldes de Noël, la proposition de l’île pour la détente et la vie quotidienne est restée le jeu le plus populaire au Royaume-Uni, une aventure dont on se souvient, il avait 26 millions de jeux vendus dans le monde à la fin du mois de septembre. Cela se produit malgré un 24% de baisse dans leurs ventes par rapport à la semaine précédente, un fait qui se répète dans la plupart des meilleurs jeux, comme c’est normal dans les semaines de janvier.

Les jeux Switch occupent 10 des 20 premières positions du top Royaume-UniPourtant, les ventes de jeux vidéo du mois sont toujours 27,4% de plus qu’en 2020, déclare le média susmentionné, qui désigne Nintendo Switch comme le principal responsable de cette croissance: “Ceci est presque exclusivement dû au changer de jeu. Dans l’ensemble, les ventes de jeux Switch sont 120% plus élevé il y a un an. “Au total, les jeux Nintendo Switch occupent 10 des places du top 20 britannique, emmené par cet Animal Crossing, et avec un éternel Mario Kart 8 Deluxe comme deuxième jeu le plus vendu de la semaine .

En troisième position, et comme vous l’avez peut-être déjà déduit, un Ubisoft Just Dance 2021 dont les ventes sur Nintendo Switch représentent 87% de toutes vos ventes hebdomadaire. De son côté, le toujours populaire FIFA 21 tombe à la sixième place, dépassé par le seul jeu de toute la liste à avoir augmenté ses ventes cette semaine: Grand Theft Auto V.

Les 10 jeux les plus vendus de la semaine au Royaume-Uni

Ensuite, nous allons vous montrer top 10 des jeux les plus vendus au Royaume-Uni pour la deuxième semaine de l’année, toujours au format physique. Mais tout d’abord, et si vous n’avez pas encore essayé les jeux qui réussissent parmi les joueurs britanniques, chez 3DJuegos vous avez à votre disposition une analyse complète d’Animal Crossing: New Horizons, ainsi que notre revue de Mario Kart 8 Deluxe, et cette autre analyse de FIFA 21.

Top 10 UK (classé la semaine dernière)

Animal Crossing: Nouveaux horizons (1)

Mario Kart 8: Deluxe (2)

Just Dance 2021 (3)

Grand Theft Auto 5 (8)

Minecraft pour Nintendo Switch (7)

FIFA 21 (4)

Call of Duty: Guerre froide Black Ops (10)

Super Mario 3D All-Stars (11)

Nouveau Super Mario Bros U Deluxe (9)

Aventure en forme d’anneau (6)

En savoir plus sur: Nintendo Switch, Animal Crossing: New Horizons, Mario Kart 8 Deluxe, Just Dance 2021, UK Sales, Top UK et Physical Format.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');