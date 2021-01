La saga EA Sports perpétue sa tradition, puisqu’elle a également dominé les charts en 2017, 2018 et 2019.

FIFA 21 est le jeu le plus vendu de 2020 en Europe. Il n’était sûrement pas nécessaire de mener une étude pour le préciser, mais les données sont là, et le groupe GfK confirme que le dernier opus de la saga de EA Sports C’est le jeu le plus populaire parmi les joueurs européens au cours de l’année écoulée. Ceci ci-dessus un autre best-seller titanesque, qui n’a cessé de battre des records depuis sa création. Nous parlons, bien sûr, d’Animal Crossing: New Horizons.

Dans un communiqué de presse, l’agence allemande d’analyse de marché confirme le succès de FIFA 21, qui “mène les charts européens annuels avec une certaine margeSans fournir de chiffres de ventes totaux, GfK note que FIFA 21 était le jeu le plus vendu dans 16 des 19 pays couverts par le rapport. Et oui, c’était aussi le jeu le plus vendu de l’année. En Espagne, sur la base de vos données. Cette réalisation n’est pas étrangère à la saga EA, puisque FIFA 18, FIFA 19 et FIFA 20 étaient les jeux les plus vendus en Europe en 2017, 2018 et 2019, respectivement.

Animal Crossing et Mario Kart 8 complètent le podiumHors du terrain le deuxième titre le plus vendu en Europe, c’était Animal Crossing: New Horizons, une livraison qui en septembre a dépassé les 26 millions de jeux vendus dans le monde, en attendant de connaître ses chiffres actualisés en février. Non seulement il a été le jeu le plus vendu en France, mais il est présent dans le top 3 de la moitié des pays Du rapport. Cependant, c’est en troisième position que saute la surprise. Le troisième jeu le plus vendu de l’année n’est ni le nouveau Call of Duty, ni aucun grand Triple A de 2020: c’est Mario Kart 8 Deluxe.

Le jeu de course par Nintendo Switch a fait ses débuts en 2017 en tant que port de livraison de la Wii U, et ses ventes ont augmenté depuis. En fait, c’était le jeu le plus vendu de décembre en Espagne, au milieu de la grande saison des soldes de Noël. En dehors du podium, GfK souligne que GTA V continue d’ajouter de belles ventes en Europe de l’Est, tandis que Minecraft fait de même dans les pays méditerranéens. De son côté, The Last of Us 2, le plus gros lancement PlayStation en 2020, est présent sur le podium de pays comme la République tchèque, la Finlande, la Russie, la Slovaquie et la Suède, même s’il ne lui a pas valu d’entrer dans le top 3 mondial.

FIFA 21, maintenant disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S

Sorti en octobre 2020, FIFA 21 est arrivé sur les plates-formes de nouvelle génération début décembre avec une version améliorée pour tirer parti des nouvelles qualités matérielles. Dans le cadre du programme «Dual Entitlement» d’EA, les joueurs qui possèdent déjà le jeu sur PS4 ou Xbox One peuvent obtenir la version améliorée gratuitement au sein de la même famille de consoles et transférer leurs données, bien qu’avec quelques nuances.

Et c’est que les joueurs ne pourront transférer leurs profils et équipes que depuis FIFA Ultimate Team, ainsi que depuis Volta Football. Les données d’autres disciplines, comme le mode carrière typique, ne peuvent pas être transmises d’une génération à l’autre. Si vous souhaitez en savoir plus sur tout ce que propose le saut de la génération EA Sports, à l’intérieur et à l’extérieur des terrains de jeu, nous vous invitons à consulter l’analyse de FIFA 21 pour PS5 et Xbox Series sur notre site Web.

