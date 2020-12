Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 14/12/2020 9h30

Comme vous le savez, les rapports faisant état de l’achat de Codemasters, responsable de séries telles que DiRT et Project Cars, par Take-Two, la société mère de Rockstar. Cependant, EA a pris l’initiative, car a récemment annoncé l’achat de cette étude par la société derrière FIFA.

Selon GamesIndustry.biz, EA a conclu un accord pour acquérir Codemasters pour 1,2 milliard de dollars, qui sera achevé au cours du premier trimestre de l’année suivante. C’est ce qu’a déclaré Gerhard Florin, président de Codemasters:

«Nous croyons que cette union offrira un avenir prospère et passionnant à Codemasters, permettant à nos équipes de créer, lancer et entretenir des jeux plus nombreux et de meilleure qualité pour un public extrêmement passionné.

De même, voici ce qu’Andrew Wilson, PDG d’EA, a commenté concernant la nouvelle acquisition:

«Notre industrie se développe, le genre de course se développe, et ensemble nous serons positionnés pour mener une nouvelle ère de divertissement de course. Tirant pleinement parti de la technologie, de l’expertise de la plateforme et de la portée mondiale d’EA, cette combinaison nous permettra de développer nos franchises existantes et d’offrir plus d’expériences de course à une base de fans mondiale. “

En ce qui concerne la structure de Codemasters, il a été confirmé que le PDG de la société, Frank Sagnier, et le directeur financier, Rashid Varachia, ainsi que les membres seniors de l’équipe, conserveront les mêmes rôles. De cette façon, EA a obtenu un certain nombre d’adresses IP, telles que Formula One, Dirt, Grid et Project Cars, qui sera sûrement utilisé d’une manière excellente.

Via: GamesIndustry.biz

