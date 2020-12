Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Début novembre, nous avons appris que Take-Two, la société qui possède 2K Games et Rockstar Games, était en négociation pour acheter Codemasters, un studio connu pour son travail dans le genre de course.

Peu de temps après, Take-Two a confirmé avoir conclu un accord pour acquérir Codemasters en échange de 980 millions de dollars. L’accord devait être conclu au début de 2021; Cependant, hier, nous avons appris qu’Electronic Arts était également intéressé par l’achat du studio DiRT.

Aucune des deux sociétés n’a rien dit à ce sujet, mais cela a changé dès le matin. Electronic Arts a partagé une déclaration confirmant qu’il deviendra le nouveau propriétaire de Codemasters l’année prochaine.

Electronic Arts confirme l’achat de Codemasters

Dans sa déclaration, Electronic Arts révèle avoir conclu un accord avec le conseil d’administration de Codemasters pour l’acquisition du studio basé au Royaume-Uni. Selon les détails, la transaction a été conclue pour 1,2 MMDD et l’acquisition sera finalisée au premier trimestre 2021.

Les studios vont désormais collaborer pour faire progresser le genre de course avec de nouvelles versions. Dans le même temps, EA tirera parti de toute l’expérience Codemasters dans le genre de course pour offrir de nouvelles expériences de F1, DiRT, GRID, Project CARS et Need for Speed.

Electronic Arts a assuré que le studio de développement peut avoir un avenir prospère grâce à son investissement et ses ressources, ce qui aidera toute l’équipe de Codemasters et ses travaux futurs à avoir un impact plus important au niveau mondial.

«Notre industrie se développe, la catégorie des courses se développe et, ensemble, nous serons positionnés pour mener une nouvelle ère de divertissement de course. Nous admirons le talent créatif et les jeux de haute qualité de Codemasters depuis de nombreuses années », a déclaré Andrew Wilson, PDG d’Electronic Arts.

Grâce à cette acquisition, Codemasters aura accès à toute la technologie, à la portée mondiale et aux plateformes d’Electronic Arts. “Cette combinaison nous permettra de développer nos franchises existantes et d’offrir plus d’expériences de course définissant l’industrie à une base de fans mondiale”, a ajouté Wilson.

Le communiqué confirme que Frank Sagnier, PDG de Codemasters, et Rashid Varachia, directeur financier de l’étude, resteront à leurs postes après la finalisation de l’achat au début de l’année prochaine. La même chose se produira avec l’équipe de direction de Codemasters.

Pour l’instant, aucun autre détail n’a été publié sur l’accord entre les développeurs ou les premiers projets sur lesquels ils travailleront. Bien que nous en sachions plus à ce sujet, vous pouvez visiter ce lien pour d’autres nouvelles liées à Codemasters.

