Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Fortnite a été retiré de l’App Store d’Apple en août peu de temps après le début du différend juridique avec Epic Games. Depuis lors, les joueurs sur les appareils iOS n’ont pas pu profiter de toutes les nouvelles de la dernière saison de Battle Royale.

La lutte entre les entreprises se poursuit, il était donc très difficile pour le jeu de revenir de quelque manière que ce soit sur iOS. Cependant, sa communauté avait de l’espoir, car des rapports récents garantissaient que Fortnite pourrait être rejoué sur les appareils Apple grâce à Nvidia GeForce Now.

Après quelques semaines de silence, les entreprises impliquées en ont parlé. Nvidia a lancé aujourd’hui son service de streaming sur les appareils iOS et a révélé que Battle Royale serait jouable via GeForce Now dans l’écosystème Apple.

Trouver: le procès entre Apple et Epic Games se tiendra jusqu’à l’année prochaine

Fortnite reviendra sur iOS grâce à Nvidia GeForce Now

Comme vous le savez, Apple n’a pas autorisé les services de jeux tels que Project xCloud et Google STADIA à faire leurs débuts officiels via l’App Store. Nvidia a décidé de négocier et de trouver une alternative pour lancer GeForce Now dans l’écosystème iOS.

Ainsi, l’entreprise a travaillé sur une version de son service qui fonctionne via le navigateur Safari. Il y a de bonnes nouvelles pour les joueurs qui manquent Fortnite sur iOS, car ils pourront bientôt utiliser le service pour profiter de Battle Royale avec toutes ses actualités.

Epic Games et Nvidia travaillent pour apporter le titre avec des commandes tactiles à GeForce Now. De plus, les utilisateurs du service sur les appareils iOS peuvent désormais profiter d’un catalogue attrayant avec des jeux disposant déjà du support nécessaire.

«Nous avons eu des discussions avec Apple sur la mise en œuvre de l’application iOS GeForce Now. Et ils ont estimé que les jeux en nuage ne correspondaient vraiment pas à leurs règles. Et ils ont donc recommandé que nous options pour une implémentation basée sur le Web. Et c’est ce que nous avons fait », a déclaré Phil Eisler, directeur de GeForce Now.

Jouez à vos jeux PC préférés sur votre iPhone ou iPad. GeForce NOW pour iOS Safari, en version bêta, est maintenant disponible. pic.twitter.com/W4rEtPGRR2 – NVIDIA GeForce ES (@NVIDIAGeForceES) 19 novembre 2020

Trouver: Ils vendent iPhone et iPad avec Fortnite installé à des prix exorbitants

Fortnite est disponible pour PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, PC et mobile. Trouvez plus d’informations sur Battle Royale sur cette page.

La source