Cette semaine, nous vous avons dit que de nouvelles informations semblaient indiquer que GTA Online, le composant multijoueur de Grand Theft Auto V, aura un tout nouvel emplacement. Au goût de beaucoup, cette information a déjà été rendue officielle.

Par une déclaration, Rockstar Games a annoncé El Golpe un Cayo Perico. Il s’agit de la plus grande mise à jour de GTA Online à ce jour et sa principale nouveauté est qu’elle nous emmènera dans un tout nouvel endroit exotique.

Votre mission à El Golpe a Cayo Perico sera d’infiltrer l’une des îles privées les plus sûres au monde. C’est le complexe du plus célèbre trafiquant de drogue au monde, ce qui en fait une île isolée chargée de sécurité. Alors ne vous attendez pas à entrer et sortir avec les preuves dont vous avez besoin pour récupérer pour être une mission simple.

Si vous avez suffisamment d’argent, GTA Online vous donnera l’opportunité de créer une nouvelle affiche générale pour The Hit on Cayo Perico. La chose intéressante est que c’est un énorme sous-marin armé jusqu’aux dents.

Un point important de Heist to Cayo Perico est qu’il est conçu de manière à ce que vous puissiez le compléter seul ou avec l’aide de 3 joueurs. Vous pouvez également explorer l’endroit pour obtenir de nouveaux véhicules ou des armes tactiques.

Le coup porté à Cayo Perico arrivera en décembre

Maintenant, la question est, combien de temps devrons-nous attendre pour profiter d’El Golpe a Cayo Perico? Bien que nous ayons besoin d’un peu de patience, la réalité est que l’attente ne sera pas si longue non plus.

Ce qui se passe, c’est qu’El Golpe a Cayo Perico sera disponible à partir du 15 décembre. Comme vous l’imaginez, il arrivera dans le cadre d’une mise à jour gratuite.

Et vous, êtes-vous impatient de jouer El Golpe à Cayo Perico? Dites le nous dans les commentaires.

