La controverse et l’incertitude entourant Halo Infinite ne sont pas encore laissées pour compte car il y a quelques instants, il a été confirmé que nous sommes à un an, ou un peu moins, de l’arrivée de cette livraison qui représente l’un des piliers de la nouvelle génération de Xbox.

Halo Infinite fera ses débuts à l’automne 2021

Il y a quelques instants, Joseph Staten, une connaissance de longue date de Halo, qui est revenu pour soutenir le développement de Halo Infinite, a annoncé, avec d’autres membres de l’équipe de 343 Industries, que le nouvel opus de la franchise serait prêt à l’automne 2021, ou est qu’il sortira entre septembre et décembre de l’année prochaine. Cette annonce n’est pas venue seule, car l’occasion a été utilisée pour annoncer Inside Infinite, un espace au sein du site Halo: Waypoint, qui sera dédié à Halo Infinite et où de nouveaux détails du jeu seront révélés dans les mois à venir.

Alors que 343 Day tire à sa fin, nous sommes ravis d’offrir un aperçu plus détaillé du développement de Halo Infinite et de partager notre fenêtre de lancement mise à jour de l’automne 2021. En savoir plus dans le premier Inside Infinite: https://t.co/1m5mLSJKVm pic.twitter.com/FyDDs1WNoJ – Halo (@Halo) 8 décembre 2020

Au départ, le premier article Inside Infinite présente une salutation de Joseph Staten et ce qui s’est passé depuis son arrivée: “Après avoir lancé Halo: Reach, je suis devenu fan de Halo, encourageant 343i depuis le banc. Mais j’ai passé le 4 derniers mois en me plongeant dans l’univers de la franchise, et je suis honoré en tant que directeur créatif d’aider notre équipe à lancer Halo Infinite à l’automne 2021. Oui, c’est à ce moment-là que le jeu sortira et à partir de maintenant et jusque-là , chacun de nous chez 343i et nos excellentes équipes partenaires vont créer, tester et peaufiner une expérience que nous espérons que vous aimerez tous. J’ai rejoint 343i au moment où l’équipe avait du mal à recevoir les commentaires de la démo de la campagne de juillet. La discussion s’est résumée à une vérité fondamentale: nous avions besoin de plus de temps pour bien faire les choses, notamment en déployant beaucoup d’efforts à l’automne, en donnant à l’équipe le temps de se ressourcer pendant les vacances, puis de revenir. sar en janvier pour terminer le match à un rythme sain. Halo Infinite arrive à l’automne 2021 et ce n’est que le début de l’aventure. “

De même, l’équipe de développement Halo Infinite a montré de nouvelles images du jeu pour montrer son état actuel, comme le montrent ces 2 captures d’écran qui correspondent respectivement au mode multijoueur et au mode campagne:

Halo Infinite est défini comme le jeu prévu il y a 20 ans

Enfin, Staten a conclu avec un message pour tous les fans en attente de Halo Infinite, qui cherche à donner l’assurance que le développement est entre de bonnes mains et qu’à la fin, il cherchera à répondre à toutes les attentes qui ont été générées autour de lui: “non nous créons ce jeu pour nous-mêmes. Nous le fabriquons pour vous. À partir de cette mise à jour, nous vous expliquerons davantage ce que nous faisons et, plus important encore, pourquoi. Voici donc certaines choses que j’aimerais partager. Mon première semaine de travail, j’ai joué la totalité de la campagne Infinite 2 fois. Dans une expression, j’ai été stupéfait de la meilleure façon possible, par ce que l’équipe avait fait. Infinite est de loin le monde Halo le plus vaste et vertical de Pourquoi l’équipe a-t-elle fait cela? Parce qu’ils comprennent que l’émerveillement et la liberté sont la clé de l’expérience Halo. Je ne me suis jamais senti plus puissant, plus mobile, plus aux commandes d’un riche ensemble d’options tactiques. C’était le Halo qui nous prévoyons que l’an 2000 prend enfin vie, après 20 ans d’innovation technique et créative. “

Halo Infinite arrive à l’automne 2021 sur Xbox Series X | S, Xbox One et PC. Dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives.

