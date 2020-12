Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Les rumeurs sont déjà devenues officielles: Kratos, le protagoniste de God of War est arrivé à Fortnite: Battle Royale. Comme vous pouvez l’imaginer, sa présence dans la Battle Royale consiste en une peau et un ensemble d’articles cosmétiques.

Utilisez notre code créateur: LEVELUP_COM

Grâce à un article sur le blog PlayStation, Sony et Epic Games ont confirmé que Kratos était arrivé dans Fortnite: Battle Royale. Le personnage est disponible sous la forme d’un ensemble d’objets cosmétiques appelé Oathbreaker. Cet ensemble comprend le costume Kratos, ainsi que des équipements basés sur ce que le personnage portait à son époque à Midgar.

Parmi les objets que vous trouverez dans l’ensemble de Kratos se trouve la hache Léviathan. Cette arme servira de pioche dans la Battle Royale et sera accompagnée d’une emote spéciale. Avec elle, l’arme mythique gèlera et Kratos prendra une pose que vous reconnaîtrez à sa dernière aventure.

En outre, l’ensemble comprend également le planeur de bouclier gardien, inspiré du bouclier que l’épouse bien-aimée de Kratos lui a laissé. D’un autre côté, comme sac à dos, vous pouvez porter Mimir, la tête pleine de sagesse qui a aidé Kratos à Midgar.

Dans le cas où vous l’avez manqué: La rumeur révèle qu’il y aura du contenu Halo dans Fortnite, devriez-vous le croire?

Cela comprend l’ensemble Kratos

«Avoir Kratos dans Fortnite est quelque chose dont nous parlons depuis longtemps, il est donc particulièrement gratifiant de voir la collaboration porter ses fruits. La première chose que je ferai avec Kratos dans le jeu est de me tenir la main ou peut-être de me promener au clair de lune avec Mancake. Je suis vraiment enthousiasmé par Guardian Shield Glider, cette chose est incroyable.

Je tiens à remercier tous les développeurs d’Epic pour le travail incroyable qu’ils ont accompli pour amener Kratos à Fortnite. Je suis vraiment impressionné par son talent et sa passion », a déclaré Cory Balrog, directeur de God of War.

Pour confirmer et célébrer l’arrivée de ce skin, Epic Games et PlayStation ont publié une nouvelle bande-annonce passionnante. Découvrez-le ci-dessous:

Comment obtenir Kratos dans Fortnite Battle Royale?

Maintenant, la question est de savoir comment obtenir Kratos dans Fortnite: Battle Royale? Vous devez garder à l’esprit que c’est quelque chose qui n’implique aucun défi.

Tout ce que vous avez à faire est de visiter le magasin Fortnite: Battle Royale et de l’acheter. Il convient de mentionner que le skin n’est pas exclusif à PlayStation. En fait, chez LEVEL UP, nous avons confirmé qu’il est disponible sur PC et plusieurs rapports indiquent qu’il peut également être obtenu sur Xbox et Nintendo Switch.

Trouver: Fortnite reçoit du contenu du mandalorien et un nouveau système de contrat

Maintenant, la question est de savoir combien cela coûte-t-il? Cela dépend du forfait que vous souhaitez acheter. Nous vous laissons la liste des options ci-dessous:

Kratos Bundle – 2200 V-Bucks Kratos – 1500 V-Bucks Léviathan Axe – 1000 V-Bucks Guardian’s Shield – 800 V-Bucks

Kratos dans le magasin Fortnite

Il est à noter que les joueurs auront également la possibilité d’obtenir le skin Armored Kratos Style. C’est une tenue dans laquelle Kratos porte une armure dorée. Pour l’obtenir, ils doivent acheter le skin et l’utiliser dans un jeu Fortnite sur PlayStation 5.

Fortnite: Battle Royale est disponible pour PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X | S, Xbox One et Nintendo Switch. Vous pouvez en savoir plus sur l’événement en cliquant ici.