Des rumeurs circulent depuis longtemps selon lesquelles Sony était intéressé par l’achat de Crunchyroll, la plate-forme de streaming d’anime. Maintenant, cette nouvelle a été officialisée, donc ce service n’appartiendra plus à AT&T pour passer aux mains de la société propriétaire de PlayStation.

Par une déclaration, Sony a confirmé avoir conclu un accord avec AT&T pour devenir le nouveau propriétaire de Crunchyroll. Il s’agit d’un accord qui a été conclu à 1 175 MMJJ et qui doit encore subir des ajustements et des approbations pour entrer en vigueur.

Nous sommes ravis de rejoindre nos pairs chez Sony et Funimation. Il y a de nombreuses questions auxquelles nous ne pouvons pas encore répondre, mais nous sommes enthousiasmés par la perspective de cette combinaison. https://t.co/R6ACXYHRHL – Crunchyroll (@Crunchyroll) 9 décembre 2020

«Nous sommes fiers d’apporter Crunchyroll à la famille Sony. Grâce à Funimation et à nos partenaires d’Aniplex et de Sony Music Entertainment Japan, nous avons une compréhension approfondie de cette forme d’art mondiale et sommes bien placés pour proposer un contenu exceptionnel à un public du monde entier », a déclaré Tony Viniciquerra, PDG de Sony Pictures Divertissement. «Avec Crunchyroll, nous allons créer la meilleure expérience possible pour nos fans et les meilleures opportunités pour les créateurs, producteurs et distributeurs au Japon et dans d’autres parties du monde. Funimation le fait depuis plus de 25 ans et nous sommes ravis de continuer à exploiter le pouvoir de la créativité et de la technologie pour réussir dans ce segment du divertissement. “

On ne sait pas ce qu’il adviendra de cet accord

Nous vous rappelons que Sony possède également Funimation, un service de streaming qui, comme Crunchyroll, se concentre sur le contenu d’anime.

Étant donné que les deux services sont très similaires, il est facile d’imaginer que Sony pourrait les fusionner. Cela dit, la réalité est que la société n’a pas encore révélé ce qu’elle prévoit de faire une fois qu’elle sera le propriétaire officiel de Crunchyroll.

Nous resterons à l’écoute et vous ferons savoir quand nous saurons ce qu’il adviendra de ce service.

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de cet accord? Pensez-vous que ce soit une bonne nouvelle que Crunchyroll fasse partie de Sony? Dites le nous dans les commentaires.

