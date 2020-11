Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Take-Two, la société qui possède 2K Games et Rockstar Games, a récemment révélé son intérêt pour l’acquisition de Codemasters, un studio reconnu pour son travail sur les franchises DiRT et F1. Suite aux premiers rapports, les sociétés ont confirmé aujourd’hui un accord pour faire de l’acquisition une réalité.

Dans une déclaration, les dirigeants des deux sociétés ont partagé les détails de l’accord et les objectifs qu’ils ont pour leur avenir. Bien que l’achat de Codemasters par Take-Two soit déjà confirmé, l’accord se conclura jusqu’au début de l’année prochaine.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Codemasters continuera à faire des jeux officiels de Formule 1

Codemasters rejoindra bientôt la famille de Take-Two

Strauss Zelnick, président et chef de la direction de Take-Two Interactive, a reconnu les antécédents de Codemasters dans l’industrie. Le développeur est connu pour son travail acharné et son succès dans les franchises de course, qui ont attiré l’attention de Take-Two.

“Codemasters a une expérience reconnue dans la création de certaines des franchises de course les plus appréciées et les plus réussies sur le plan commercial de notre industrie, et nous pensons que leurs propositions compléteront très bien notre portefeuille sportif et amélioreront davantage la croissance à long terme de notre organisation.” a affirmé le directeur.

De son côté, Gerhard Florin, président de Codemasters, a déclaré qu’il était heureux de faire partie de Take-Two, car de cette façon, ils auront un coup de pouce supplémentaire et un soutien à long terme pour l’avenir de l’étude.

Selon les détails, l’achat de Codemasters ne sera pas entièrement réalisé cette année, car l’acquisition sera finalisée au début de 2021, plus précisément au premier trimestre de l’année. Pour l’instant, tout est soumis à l’approbation des actionnaires. L’achat sera clôturé pour environ 980 millions de dollars.

À l’issue de l’achat, Codemasters devrait conserver certains de ses dirigeants, dont Frank Sagnier et Rashid Varachia, respectivement chef de la direction et directeur financier.

L’accord sera conclu car les deux sociétés bénéficieront l’une de l’autre. Take-Two profitera des franchises à succès Codemasters. De son côté, le développeur utilisera l’infrastructure de distribution de Take-Two pour que ses jeux actuels et ses futurs projets atteignent plus de monde.

Trouver: Codemasters acquiert le studio de développement Project CARS

Ce sera jusqu’en 2021 que le studio fonctionnera pleinement sous le sceau Take-Two. Regardez ce lien pour toutes les nouvelles liées aux jeux Codemasters.

La source