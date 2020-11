Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 10/11/2020 08:41

Après plusieurs jours d’incertitude, il a été confirmé aujourd’hui que Take-Two, la société mère de Rockstar, acquerra Codemasters, responsable de séries comme DiRT. Cet accord se concrétisera à un moment donné au cours du premier trimestre 2021.

Take-Two utilisera une combinaison de liquidités et d’actions pour acheter toutes les actions actuellement émises et non encore émises de Codemasters, ce qui donnera à l’éditeur de GTA une participation à 100%. Concernant le prix, il a été mentionné à l’époque que cette transaction pourrait coûter jusqu’à 994 millions de dollars, on parle maintenant de seulement 956 millions de dollars.

Voici ce que le PDG de TakeTwo, Strauss Zelnick, avait à dire à ce sujet:

“Codemasters a une expérience reconnue dans la création de certaines des séries de carrières les plus appréciées et les plus réussies de l’industrie, et nous pensons que leur expertise sera très complémentaire à notre portefeuille de sports et renforcera notre organisation dans une croissance à long terme.”

Sans aucun doute, cela apporte une grande qualité de série à Take-Two, parmi lesquelles Project Cars et DiRT. De la même forme, des rumeurs ont indiqué que Codemasters pourrait aider au développement de GTA VI, plus précisément dans la section voiture.

Dans des sujets connexes, vous pouvez consulter notre revue DiRT 5 ici, ainsi que notre gameplay de ce jeu ici.

