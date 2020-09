Animal Crossing: Nouveaux horizons est l’un des jeux les plus réussis sur Nintendo Switch depuis son lancement. En réalité, tout épisode de la saga populaire est très populaire grâce à sa proposition: un simulateur de vie adapté à tous les publics qui se distingue notamment par sa section artistique et des personnages attachants qui pénètrent par les yeux.

Ce sont précisément ceux-ci, les habitants d’Animal Crossing, qui ont acquis une renommée dans le monde entier et donc des millions de fans, en plus bien sûr de l’aspect dont nous dotons notre villageois. A l’occasion de la CEDEC 2020, Nintendo a voulu mettre en évidence le processus de création des voisins et villageois d’Animal Crossing, et avec lui ce qui les rend si adorables et appréciés par tous les utilisateurs.

Animal Crossing: Nouveaux horizons | Nintendo

Pour qu’un villageois d’Animal Crossing ait de la personnalité et du charisme, le premier processus que Nintendo suit est créer une silhouette, généralement lié à un animal et qui doit être reconnaissable à l’œil nu. À partir de maintenant, le studio commence à travailler sur les détails et des éléments qui dotent le villageois de personnalité.

Deux des aspects les plus importants sur lesquels Nintendo travaille lors de la création des villageois Animal Crossing sont les Actions et émotions. Dans le premier cas, les actions, l’étude équipe chaque villageois d’une activité que ce soit la pêche, la chasse aux insectes, le chant … De cette manière le joueur aura le sentiment que ses voisins ont une vie propre et une activité tout au long de la journée.

Les émotions sont un autre détail pour lequel Nintendo travaille dur. Tel que collecté Siliconera, l’entreprise veut que la proximité entre son personnage et les villageois soit réelle. C’est là qu’interviennent les personnalités de chacun des voisins, comment ils réagissent aux actions du joueur.