Apple a mis à jour sa boutique et autorise les applications de streaming telles que xCloud ou Stadia, mais la mesure a un truc.

Récemment, Manzana a introduit modifications dans les politiques de la Magasin d’applications. Comme nous vous l’avons dit hier, certains de ces changements affectent directement les services de streaming de jeux vidéo, tels que xCloud ou Stadia. A partir de maintenant, Apple Il permet que ces services être dans votre magasin, mais la mesure a un truc, et Microsoft pas heureux avec les modifications apportées par la marque Apple.

Les changements qu’Apple a introduits dans son magasin Autoriser, comme on dit, que les applications de service de streaming de jeux vidéo sont disponibles dans le magasin. Mais, Apple prétend que chaque jeu Avoir ton propre application dans l’App Store. En d’autres termes, Apple exhorte les entreprises comme Microsoft ou Google à créer un Catalogue (une application spéciale) où les utilisateurs peuvent accéder à l’application de chaque jeu et téléchargez-le individuellement.

Les joueurs veulent se lancer directement dans un jeu, comme ils le font avec des films ou des chansons.Ainsi, Microsoft a déclaré à The Verge que ces nouvelles politiques restent « un mauvaise expérience pour les clients. « Les responsables Xbox ne pensent pas que cela soit positif pour les utilisateurs: » Les joueurs veulent sauter tout droit à un jeu de leur catalogue sélectionné dans une application, comme ils le font avec des films ou des chansons, et ne pas être obligé de télécharger plus de 100 applications pour jouer à des jeux individuels à partir du cloud. Nous nous engageons à placer les joueurs au centre de tout ce que nous faisons et à offrir une expérience formidable. c’est fondamental pour cette mission. «

Ceci, en plus d’être inconfortable Pour le joueur, cela signifierait que toutes ces applications devaient respecter les règles du magasin et seraient affectées par le fameux 30% avec laquelle Apple s’en tient lors des achats intégrés. Comme vous le savez, ce pourcentage de profit C’est celui qui a contesté Epic Games et Apple sur l’affaire Fortnite.

Microsoft se réfère directement à traitement différent avec lequel Apple semble appliquer jeux video, car cela ne vous oblige pas à télécharger un film Netflix ou une chanson de Spotify séparément. Nous ne savons pas si Microsoft étudiera l’adaptation aux nouvelles règles de xCloud, qui arrivera ensuite Mardi 15 officiellement sur Xbox Game Pass Ultimate, pour pouvoir y accéder dans l’App Store. Ce qui est clair, c’est que lorsque xCloud sortira officiellement, ce ne sera que sur Android.

En savoir plus sur: Microsoft, Apple, Xbox, Xbox Game Pass Ultimate, XCloud et l’App Store.

