Il n’y a pas de meilleure façon de passer la fin de l’année que de profiter de diverses séries et films. Comme nous approchons de la fin du mois de novembre, Netflix a été chargé de révéler le catalogue de spectacles, cassettes, documentaires et animes qui arrivera sur la plateforme de streaming à partir du 1er décembre.

Séries:

-Les films de Noël qui nous ont fait – 1er décembre

-Selena: La série – 4 décembre

-Big Mouth: Saison – 4 décembre

-Monsieur. Églises: 3e partie – 8 décembre

-Le désordre que vous laissez – 11 décembre

-Tiny Pretty Things – 14 décembre

-Song Exploder: Volume 2 – 15 décembre

-Bridgerton – 25 décembre

-DC’s Legends of Tomorrow: Saison 5 – 29 décembre

-Mains aux restes! – 30 décembre

-Le monde caché de Sabrina: Partie 4 – 31 décembre

-Vikings: Saison 6 – Partie 2 – 31 décembre

Films:

– Point de rupture – 1er décembre

-300: La naissance d’un empire – 1er décembre

Mad Max: Fury Road – 1er décembre

-Divergent – 1er décembre

-Insurgent – 1er décembre

-Série divergente: Loyal – 1er décembre

– Le vœu de Noël d’Angela – 1er décembre

-La malédiction de Winchester House – 2 décembre

-La veille de Noël est ma phrase – 3 décembre

-To the bad – 3 décembre

-MANK – 4 décembre

-The Bombay Rose – 4 décembre

-Skyscrapers: Rescue in the Heights – 9 décembre

-Ana et Bruno – 9 décembre

-L’incroyable histoire de l’île de Roses – 9 décembre

-Soins ce que vous souhaitez – 10 décembre

-La danse – 11 décembre

-Canvas – 11 décembre

-Un Noël californien – 14 décembre

-Justice League – 15 décembre

-Changement de rôles – 16 décembre

– Ni toi ni moi – 16 décembre

-La mère du blues – 18 décembre

-Ciel de minuit – 23 décembre

-Malacopa – 23 décembre

-Testament de la grand-mère – 25 décembre

-Cops and Thieves – 28 décembre

-Wimbledon: l’amour en jeu – 31 décembre

Documentaires:

Natalie Palamides: Nate – A One Man Show – 1er décembre

-Ases du scalpel – 9 décembre

-Giving Voice: Broadway Monologue Competition – 11 décembre

-Anitta: De Honório au monde – 16 décembre

-The Yorkshire Ripper – 16 décembre

-Best of Stand-Up 2020 – 31 décembre

Anime:

-Marvel Anime: Wolverine: Saison 1 – 16 décembre

-Marvel Anime: X-Men: Saison 1 – 16 décembre

-Transformers: War for Cybertron – Trilogy: Chapitre 2: Earth Leaving – 30 décembre

Films et séries pour enfants:

-Tom et Jerry: le film – 3 décembre

-Boy Bon Bon: Berry party! – 3 décembre

-Captain Underpants et Megavity – 4 décembre

-Mighty Express: A Christmas Adventure – 5 décembre

-DC Super Hero Girls: Saison 1 – 6 décembre

-Supermonsters: Santa’s Helpers – 8 décembre

-Spirit: Riding Free – Ride With Me – 8 décembre

-Ashley García: Le génie amoureux: Noël – 9 décembre

-The Legend of Korra: Book One: Air – 15 décembre

-The Legend of Korra: Book Two: Spirits – 15 décembre

-The Legend of Korra: Book Three: Change – 15 décembre

-The Legend of Korra: Book Four: Balance – 15 décembre

-Shaun the Sheep: The Farmer’s Llamas – 22 décembre

-Fast and Furious: Spies at the Wheel: Sahara – 26 décembre

-Le bus magique repart: Quelle heure est-il ici? – 26 décembre

-Tut Tut Cory Cars: Saison 3 – 26 décembre

-Le Lórax: à la recherche de la trupule perdue – 30 décembre

Via: Netflix