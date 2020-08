Les responsables disent qu’il a été créé à partir de zéro, avec la nouvelle génération comme base.

NBA 2K21 sera disponible sur les consoles de la génération actuelle et sur PC le 4 septembre. Cependant, le jeu proposera une version de nouvelle génération pour PlayStation 5 et Xbox Series X, une qui ne sera pas offert gratuitement en tant que mise à niveau de l’édition de cette génération, à moins que vous ne choisissiez d’acheter l’édition spéciale Mamba Forever du jeu. Récemment, dans 3DJuegos nous avons eu l’occasion de participer à une table ronde avec les équipes de Concepts visuels et sports 2K, où les responsables du jeu ont expliqué la décision.

Lorsqu’on lui a demandé si un joueur devrait acheter l’édition actuelle ou la génération suivante, le producteur Erick Boesnich a expliqué que les deux ont leurs mérites, avant d’ajouter que la PS5 et la série X ont été créées à partir de zéro, et suppose un jeu complètement différent pour lui-même: « Si vous achetez l’édition Mamba Forever dans la génération actuelle, vous recevez une copie gratuite de l’édition Standard de nouvelle génération, qui offre une valeur incroyable. Et cela vous donne de nombreuses raisons de commencer à jouer dès maintenant, puisque vous obtenez les deux jeux, et les deux sont différents et uniques. «

De nombreux développeurs augmentent la résolution et vous proposent le même jeu. Nous ne sommes pas Erick Boesnich« Je sais que de nombreux développeurs prennent leurs jeux, augmentant sa résolution et vous donnant le même jeu [en la nueva generación]. Nous non. Nous créons un tout nouveau jeu à partir de zéro dans la nouvelle génération « , explique Boesnich. » Je travaille sur les deux jeux, donc je connais leurs différences. Et je pense que chacun a ses mérites et ses valeurs uniques. Et il y a aussi beaucoup d’autres raisons [para adquirir la Edición Mamba], comme les articles que vous recevez lorsque vous l’achetez, qui en valent la peine. «

En bref, il semble que 2K Sports soit convaincu que son travail avec la version nouvelle génération de NBA 2K21 justifier l’achat séparément ou dans le cadre d’une édition Mamba Forever, qui inclut le jeu sur ces consoles et plus tard. Quoi qu’il en soit, nous vous rappelons qu’hier, la nouvelle du mode Ma carrière avec le nouveau 2K Beach de cette tranche a été annoncée, et nous vous proposerons prochainement un aperçu du jeu avec les déclarations complètes de ses développeurs. Mais si vous souhaitez préparer votre dribble pour la première de la semaine prochaine, voici l’analyse de NBA 2K20.

En savoir plus: NBA 2K21, PS5 et Xbox Series X.

