Phil Spencer envoie un message aux fans espagnols, quelques heures avant l’événement de lancement des consoles.

L’attente est terminée. La Xbox Series X et la Xbox Series S sont désormais disponibles dans le monde entier. Et en une date si spéciale comme celle-ci, la société veut célébrer avec tous les fans le début d’une nouvelle génération de consoles. Via Twitter, Phil Spencer a envoyé un message de remerciement à la communauté de Xbox en Espagne, en plus de réaffirmer que notre territoire est “un marché très important” pour la marque.

L’Espagne est un marché très important pour nous Phil Spencer“Bonjour”, commence le leader Xbox en espagnol, pour continuer plus tard en anglais: “je veux remercier à tous les fans de Xbox en Espagne. Chez Xbox, nous vous remercions pour tout l’amour et le soutien que vous nous avez toujours témoignés. L’Espagne est un marché très important pour nous, et nous voulons vraiment que les joueurs espagnols nous rejoignent ce grand moment de notre histoire: le lancement de Xbox Series X et Series S “.

“Merci beaucoup“, Conclut Spencer en tirant à nouveau la langue de Cervantes. Ce n’est pas la première fois que Phil Spencer se démarque l’importance de l’Espagne pour les plans de marque. En fait, le leader de la Xbox a déclaré ce mois-ci, dans une interview à La Vanguardia, qu’il avait confiance en la réussite des Xbox Series X et S en Espagne: “son prix d’entrée, ainsi que le lancement mondial, me fait espérer de bons progrès sur des marchés comme l’Espagne, ce qui est très important pour nous », a commenté l’exécutif dans cette interview.

Événement de lancement de la série Xbox

Nous vous rappelons que cet après-midi Événement de lancement Xbox Series X et S. Une émission mondiale qui débutera à 20h00 aujourd’hui (heure de la péninsule espagnole), et qui durera jusqu’à 2h00, avec du contenu communautaire, des interviews, des promotions et un aperçu de nombreux jeux optimisé pour la série X: Gears 5, Assassin’s Creed Valhalla, Bright Memory, Yakuza: Like a Dragon, Watch Dogs Legion, The Medium, Scarlet Nexus …

Vous pouvez suivre l’événement par les canaux habituels de la société, tels que YouTube et Twitch, disponible à partir de 20h00 (CET). De même, tous ceux qui s’inscriront au Xbox FanFest seront éligibles pour recevoir des prix, y compris le désormais célèbre réfrigérateur géant Xbox Series X, ou un montant équivalent à sa valeur. La nouvelle génération est là, et nous vous disons tout ce qu’il y a à savoir à ce sujet dans notre revue de Xbox Series X et S.

En savoir plus sur: Xbox Series X, Xbox Series S, Phil Spencer, Microsoft, New Generation et Espagne.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');