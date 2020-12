“Ces jeux sont conçus de manière prédatrice”, explique la mère de ce joueur.

On a beaucoup parlé ces dernières années du danger de micropaiements. Ces “petits” achats qui sont proposés dans les applications et les jeux, qui peuvent sembler anodins au premier abord, mais qui s’additionnent et s’additionnent sans que vous vous en rendiez compte. Si vous avez aussi des enfants, controle parental ils deviennent un outil incontournable pour éviter les dépenses exorbitantes en jeux. Une leçon apprise à ses dépens par cette famille new-yorkaise, dont le fils de 6 ans a passé plus de 16 mille dollars en micropaiements de Forces soniques pour iOS.

Comme nous le lisons dans le New York Post, George Johnson, un jeune homme de New York, a dépensé plus de 16000 dollars en achats de Sonic Forces dans l’App Store Apple, à la grande surprise de sa mère, Jessica Johnson, 41 ans. Travaillant à domicile pendant la pandémie, cette agent immobilier a laissé jouer son fils de 6 ans avec votre iPad tout au long du mois de juillet, quand il a commencé à accumuler dépenses après dépenses dans le compte courant de sa mère.

Les dépenses ont rendu impossible de savoir qu’ils provenaient d’un jeu Jessica JohnsonLes dépenses ont commencé modestement, mais pour le 9 juillet, son compte a accumulé 25 paiements pour un total de plus de 2 500 $. «C’est comme si mon fils faisait des lignes de cocaïne, et consommait de plus en plus de doses à chaque fois», plaisante la mère. Après avoir découvert les premières dépenses, Jessica Johnson a contacté sa banque, qui lui a dit qu’ils étaient probablement dus à une fraude. «La façon dont les dépenses étaient regroupées rendait presque impossible de déterminer qu’elles provenaient d’un match», dit-il.

N’est pas allé jusqu’en octobre que sa banque l’a informé que les dépenses étaient bien les siennes, et qu’elles provenaient d’Apple, alors que le montant total était 16 293 $. Lorsqu’elle a été contactée, la société Apple a refusé le remboursement du montant. “Apple m’a informé que puisque je ne les avais pas contactés dans les 60 jours suivant les dépenses, ils ils ne pouvaient rien y faire. La raison pour laquelle je n’ai pas appelé pendant ces jours est que Chase [su banco] Il m’a dit que c’était probablement une fraude. “

Ces jeux sont conçus de manière prédatrice Jessica JohnsonBien sûr, ces dépenses auraient été évitées utiliser le contrôle parental qu’iOS propose, et c’est exactement ce qu’ils vous ont dit d’Apple. «Ils m’ont dit ‘il y a des ajustements pour cela, vous auriez dû le savoir’», dit la mère, qui dit qu’elle ne connaissait pas son existence avant les événements. “Ces jeux sont des prédateurs pour amener les enfants à acheter des choses, quel adulte dépenserait 100 $ sur un coffre rempli de pièces d’or virtuelles? »ajoute Jessica Johnson.

Ce n’est qu’un rappel de l’importance de la configuration contrôle parental sur tout appareil contenant des options d’achat, à condition qu’il soit laissé à un joueur mineur qui ne comprend pas la valeur de tels achats. Un sujet de plus en plus en plein essor, où le gouvernement espagnol a récemment évoqué l’importance de mettre en place des contrôles parentaux plus stricts dans les jeux avec micropaiements.

