Espérons que 2021 sera l’année où Evangelion 3.0 + 1.0 enfin sorti en salles au Japon. De cette façon, les fans du travail de Hideaki Anno ont décidé de partager quelques coulisses et anecdotes de cet anime emblématique. Récemment, quelques croquis qui nous montrent quel était le design original du personnage d’Asuka Langley Soryu.

Dans le livre Groundworks of Evangelion, qui nous propose plusieurs croquis et les coulisses de la production de l’anime de 1995, on retrouve le design original d’Asuka, le pilote de l’EVA 02. Comme vous le verrez ci-dessous, pas beaucoup de changement pour faire face au produit final.

La version originale Il comportait une Asuka avec des taches de rousseur, une couleur de cheveux différente et une tenue différente.. Cependant, les bases ont été préservées et après quelques changements dans la tenue, l’Asuka que nous aimons et détestons est née.

Malheureusement, la sortie d’Evangelion 3.0 + 1.0 a de nouveau été retardée, et pour le moment on ne sait pas quand le film sortira. Dans les sujets connexes, vous pouvez consulter la nouvelle bande-annonce de ce film ici. De même, la série Rebuild frappera Prime Video au Mexique.

Via: Groundworks of Evangelion

