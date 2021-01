L’une des révélations les plus impressionnantes de l’E3 2019 a été quand Keanu Reeves a sauté sur la scène Microsoft pour présenter Cyberpunk 2077. Quelques secondes auparavant, CD Projekt Red confirmait dans une bande-annonce que l’acteur de The Matrix et John Wick serait Johnny Silverhand, le célèbre Rockerboy de la saga Cyberpunk.

La chose intéressante est que Keanu Reeves cela ne faisait pas partie du plan initial des développeurs. Le studio a approché l’acteur en 2018 pour lui prêter son apparence et enregistrer le dialogue et la capture de mouvement, comme en vedette dans l’une des bandes-annonces officielles. À quoi ressemblait alors le Johnny Silverhand original?

Lea Leonowicz, artiste senior chez CD Projekt Red posté sur Artstation certains concepts de personnages précédents Keanu Reeves. Bien que l’acteur donne plus de poids à Silverhand, on ne peut nier que la version originale a sa propre chose.

Le Johnny Silverhand original de ‘Cyberpunk 2077’ était une véritable rockstar

Le Johnny Silverhand original a le apparition d’une rock star britannique, de ceux qui mènent une vie d’excès comme le Rockerboy. Cette version est beaucoup plus fin et plus pâle que Keanu et ne porte pas de barbe. Apparemment, CD Projekt Red n’a eu aucun problème à le rejeter une fois que l’acteur a accepté de jouer Silverhand dans la version finale de Cyberpunk 2077.

Dans le profil de l’artiste, nous pouvons voir plus d’art conceptuel lié à Silverhand, comme son bras cybernétique en détail, la guitare DeLuze Orphean qu’il utilise dans son groupe Samurai, ainsi qu’une scène du personnage en action. Leonowicz affiche également des versions de V, Evelyn Parker et l’art final qui a été utilisé sur la boîte de jeu et tout le matériel promotionnel.

Même si Keanu Reeves joue un grand rôle Dans Cyberpunk 2077, nous avons continué à penser à ce qui se serait passé si CD Projekt Red n’avait pas signé l’acteur. Le studio aurait probablement utilisé un bon doubleur pour capturer toute l’essence de Silverhand, après tout, il est l’un des personnages cruciaux de l’histoire.

Malheureusement pour l’étude, tout ne s’est pas déroulé comme prévu. CD Project Red fait face à deux recours collectifs de la part de ses actionnaires en raison des mauvaises performances du jeu sur PS4 et Xbox One. Les développeurs ont déjà annoncé que investira toute l’année 2021 dans la correction des échecs et livrer une version finale digne des fans.

