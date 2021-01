Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 22/01/2021 9h27

L’un des éléments les plus caractéristiques de Cyberpunk 2077, est la participation de Keanu Reeves dans le rôle de Johnny Silverhand, l’un des personnages les plus importants de l’histoire du jeu. Cependant, CD Projekt Red a travaillé sur une version du titre où le célèbre acteur n’a pas donné vie à ce rôle, et Grâce à l’art conceptuel, nous savons maintenant à quoi ressemblait Johnny Silverhand à l’origine.

Les fans ont récemment trouvé le profil de l’artiste Lea Leonowicz, artiste conceptuelle senior et coordinatrice de CD Projekt Red, sur ArtStation. Ici, nous pouvons voir un art conceptuel qui nous montre un Johnny Silverhand qui n’a pas de similitude avec Reeves. Bien qu’il s’agisse d’un changement qui n’affecte ni l’histoire ni le gameplay, ne pas avoir Keanu dans ce rôle aurait pu affecter la personnalité et l’essence de Cyberpunk 2077.

Bien que la posture, les vêtements et divers éléments de la conception originale aient été préservés, le visage et les cheveux ont changé une fois que Keanu Reeves a accepté le rôle. De même, avec l’arrivée de l’acteur, Johnny Silverhand a perdu ses deux pistolets, est devenu plus mince et a vieilli un peu.

Via: Lea Leonowicz

