Un représentant de l’entreprise confirme à 3DJuegos que ce qui a été montré était la version GOTY de la PS4.

À la fin de la semaine dernière, une rumeur a commencé à circuler selon laquelle Spider-Man Remastered, la version améliorée du jeu 2018 pour PS5, il allait pouvoir être acheté séparément sur le PlayStation Store et avec une mise à jour gratuite pour les propriétaires de la version “GOTY” de la PS4. Ce n’était pas une rumeur sans fondement, le PlayStation Store officiel lui-même (via ResetEra) montrait une option d’achat individuelle pour le jeu sur ses sites Web américains et européens. Pourtant, en l’absence de plus de preuves, Dans 3DJuegos on préfère ne pas donner les rumeurs, et nous choisissons de contacter PlayStation directement pour plus d’informations.

Le bug du PS Store montrait l’édition PS4 GOTY en tant que remaster PS5Eh bien, un représentant de l’entreprise nous confirme aujourd’hui que les rumeurs étaient fausses. Spider-Man Remastered ne sera pas disponible en achat individuel. Les annonces étaient dues à un bug du PlayStation Store qui montrait l’édition GOTY du jeu original comme s’il s’agissait de son remaster PlayStation 5. “En fait, si vous essayiez de l’acheter, que mettriez-vous dans le panier? c’était la version GOTY Marvel’s Spider-Man », explique son représentant.

Pour ceux qui ne savaient pas et ne comprenaient pas pourquoi la confusion, Spider-Man Remastered est une version améliorée du jeu Insomniac qui est uniquement disponible avec l’achat de Spider-Man Miles Morales dans son édition spéciale, ou au moyen d’un paiement supplémentaire lors de l’acquisition de la version de base de ce jeu. Autrement dit, la remasterisation ne peut pas être acheté séparément sans faire avant avec le dernier volet intergénérationnel de la saga.

Et il s’agit de une aventure très appréciée par les joueurs, comme nous avons appris le mois dernier que Marvel’s Spider-Man a vendu plus de 20 millions de jeux en deux ans bien qu’il s’agisse d’un titre exclusif. Si vous souhaitez obtenir son remaster, même s’il n’est pas disponible séparément, nous vous rappelons que vous pouvez désormais transférer des sauvegardes du jeu PS4 vers sa version PS5. De même, nous vous invitons à revoir notre analyse de Spider-Man Miles Morales sur PS5 afin que vous puissiez savoir tout ce que propose la nouvelle aventure Insomniac Games.

