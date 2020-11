Cette année, le Black Friday est Xtrasafe avec Xtralife

Nous passons en revue certaines des offres les plus remarquables d’xtralife avec un message important

Cette semaine avant le Black Friday, nous avons vu les différents mouvements des magasins virtuels qui peuplent les réseaux; la plupart d’entre eux se concentrant sur la facette économe ou impulsive de ces dates. Contrairement à cette conception, xtralife a voulu reconsidérer son approche et traiter ces jours-ci avec une réflexion particulière.

Par conséquent, depuis la boutique virtuelle, ils sont conscients de l’importance de ces dates pour de nombreux utilisateurs et ont pris la détermination non seulement de proposer des offres intéressantes au profit de leurs clients, mais aussi de promouvoir les bonnes habitudes, les achats conscients et en général. prendre soin de soi pour prendre soin des autres.

C’est pourquoi du 23 au 30 de ce mois de novembre toutes les commandes passées sur xtralife.com obtiendra le double des points de fidélité -changeable a posteriori pour bénéficier de réductions supplémentaires sur le web- et, en cadeau spécial, Ils incluent dans chaque commande une boîte de pansements “gamer” en clin d’œil à notre désir de prendre soin de nous pour les autres.

Sachant cela, il nous semble de degré découvrez quelques-unes des offres que le web a organisées pour ses utilisateurs lors de cette campagne qui prône l’achat «avec la tête» comme protagoniste principal, et notre esprit individuel pour prendre soin de nous ces jours-ci.

Un Black Friday xtrasafe avec xtralife

Les jeux exclusifs Sony PlayStation 4 en promotion

En commençant par les offres de consoles Sony présentées, xtralife tire parti de son vaste catalogue de titres de première partie pour en proposer beaucoup à un prix réduit, en tirant cette console comme elle le mérite:

Ghost of Tsushima à 46,95 € (au lieu de 59,95 €).

The Last of Us II à 36,95 € (au lieu de 59,95 €).

Death Stranding à 19,99 € (au lieu de 59,95 €).

Days Gone à 19,99 € (au lieu de 59,95 €).

Spider-Man à 19,99 € (au lieu de 34,95 €).

Tous les succès Sony PlayStation à 9,99 €.

Tous les titres Sony en vente

Jeux exclusifs Xbox en vedette et en vente

Un autre des grands protagonistes des ventes d’xtralife est la marque Xbox, qui propose certains de ses titres les plus remarquables à un prix spécial, afin de pouvoir en profiter sur l’un des systèmes Redmond:

Tous les titres Microsoft en vente

Sélection de titres TOP récemment sortis

Nous souhaitons également laisser de la place aux titres multiplateformes sortis ces derniers mois parmi ces offres, afin que ceux qui ont fait preuve de patience lors de l’acquisition de ces titres soient agréablement surpris:

Marvel Avengers à 34,95 € (au lieu de 59,95 €).

FIFA 21 à 39,95 € (avant 59,95 €).

Crash Bandicoot 4 à 46,95 € (au lieu de 59,95 €).

Tony Hawk Pro Skater 1 + 2 à 32,95 € (au lieu de 39,95 €).

Mafia Trilogy à 44,95 € (au lieu de 54,95 €).

Watch Dogs Legion à 39,95 € (au lieu de 59,95 €).

Yakuza: Like a Dragon Day One Edition à 46,95 € (au lieu de 59,99 €).

Person 5 Royal à 29,95 € (avant 54,95 €).

Final Fantasy Remake VII à 39,95 € (au lieu de 59,95 €).

NBA 2K21 à 29,95 € (au lieu de 59,95 €).

PES 21 à 18,95 € (avant 26,95 €).

TOP offres pour les meilleurs jeux

Le monde des jeux vidéo ne vit pas seulement avec de nouvelles versions, et ces dernières années nous ont donné une belle liste de titres qui méritent d’être joués; chacun pour ses propres raisons et dynamiques. On peut également en trouver quelques-uns en vente:

DOOM Eternal à 19,99 € (au lieu de 59,95 €).

Borderlands 3 à 9,99 € (au lieu de 29,99 €).

Nier Automata GOTY à 14,95 € (au lieu de 19,99 €).

Watch Dogs 2 à 14,95 € (au lieu de 19,99 €).

Tekken 7 à 9,99 € (au lieu de 19,99 €).

Kingdom Hearts 3 à 14,95 € (au lieu de 19,99 €).

Jurassic World Evolution à 26,95 € (avant 44,95 €).

Interrupteur Catherine Full Body à 26,95 € (avant 44,95 €).

Sakura Wars Day One Edition à 36,95 € (au lieu de 54,95 €).

Granblue Fantasy Versus à 24,95 € (au lieu de 54,95 €).

Mortal Kombat 11 à 18,95 € (avant 26,95 €).

Minecraft Dungeons Hero Edition à 18,95 € (au lieu de 29,99 €).

Switch Story of Seasons à 26,95 € (au lieu de 44,95 €).

Daymare: 1998 Black Edition Limited à 19,99 € (au lieu de 34,95 €).

Neverwinter Nights Enhanced Edition à 24,95 € (au lieu de 39,95 €).

Offres dans d’autres jeux puissants

Dans xtralife, ils n’oublient pas les œuvres qui ne sont pas de grands succès de vente par rapport aux blockbusters du médium; mais ils méritent aussi un peu d’amour et d’attention. Ceux-ci ont également des ventes ces jours-ci:

Offres de titres de conduite

Les fans de titres de conduite sont extrêmement passionnés par leur genre préféré, qu’ils soient liés à la branche simulationniste du genre, ou à celle plus arcade et insouciante. Ils trouveront également des offres intéressantes ces jours-ci:

Toutes les offres sur les jeux de conduite

Offres dans les titres sportifs

Quelque chose de similaire se produit avec les fans de titres sportifs, bien que chez eux la discipline elle-même ait tendance à prévaloir davantage comme un élément de différenciation entre ses différents fans. Dans tous les cas, ce genre est également en vente ces jours-ci.

Toutes les offres sur les jeux de sport

Offres sur les titres familiaux

Il ne serait pas approprié d’ignorer les titres familiaux qui sont également en vente pendant ces jours de soldes chez xtralife, surtout lorsque beaucoup d’entre eux ont un public aussi large et dévoué que la série Just Dance, dont la dernière version est également en vente. à 34,95 euros contre 54,95 euros d’origine.

Toutes les offres sur les jeux familiaux

Nos sagas préférées en solde

De xtralife ils ont également voulu se souvenir de certaines de leurs sagas préférées pendant ces jours, qui profitent également des avantages que l’on retrouve en magasin dans cette dernière étape de novembre.

Quelques offres spéciales

Clôturant ce texte, nous avons également voulu passer un moment sur les offres que xtralife a laissées pour certains accessoires, compléments et services; non seulement parce que nous pensons qu’il s’agit d’articles d’intérêt général, mais parce que les offres sur ces articles ne sont généralement pas courantes:

Console Nintendo Switch Lite + Animal Crossing + 3 mois de Nintendo Switch Online pour 234,95 € (au lieu de 269,99 €).

PC Xbox Game Pass 3 mois à 28,95 € avec un cadeau spécial Sea of ​​Thieves DLC.

PlayStation Now 12 mois moins 25% pour 44,95 € (au lieu de 59,99 €).

PlayStation Plus 12 mois moins 25% pour 44,95 € (avant 59,99 €).

Et enfin, un peu de rétro! Sega Mega Drive Mini à 54,95 € (au lieu de 79,99 €).

