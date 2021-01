Un fan du jeu crée une machine d’arcade dédiée au jeu, pour échapper aux Enfers dans un style classique.

Quelle est la meilleure façon de jouer à Hadès? Il y a ceux qui prônent la commodité des contrôleurs traditionnels ou la flexibilité qu’offre le mode portable du Switch. Il y en a d’autres qui préfèrent fuir les enfers avec clavier et souris, pour un meilleur contrôle des attaques. Mais il y a aussi ceux qui optent pour les classiques. Ceux qui préfèrent affronter ça roguelike comme ils l’ont fait avec les jeux les plus difficiles d’antan. Jouer à Hadès dans une machine d’arcade.

L’utilisateur Canhazreddit a partagé une création digne de l’Olympe: un machine d’arcade hades, avec le jeu et son écran, les leviers et boutons, et un corps thématique avec des arts et des designs du jeu Supergiant Games. La manière la plus laborieuse de jouer à votre jeu, oui, mais sans aucun doute la plus frappante de toutes. Et sûrement le plus difficile vu le gameplay du titre, sauf si vous avez grande maniabilité des joysticks d’arcade.

C’est tellement impressionnant que Jeux Supergiant a ressenti le besoin de se joindre à l’éloge de cette création. Via Reddit, le directeur créatif Greg Kasavin commente que “en tant que personne qui a grandi avec les jeux d’arcade – C’est incroyable! Et ça me fait réaliser que je n’ai pas encore essayé le jeu avec un stick arcade… J’ai un stick de combat compatible PC par ici, je devrais essayer. “

“Merci d’avoir partagé ceciEt j’espère que vous passerez un bon moment à y jouer! “, En référence à cette arcade d’Hadès. Une œuvre des plus marquantes, que plus d’un aimerait avoir dans leur salon, sans aucun doute. Nominé pour GOTY 2020, Hades a quitté le gala des Game Awards avec plusieurs récompenses majeures à son nom, même s’il n’a pas remporté le grand prix. Si vous voulez savoir ce qui fait le succès de ce jeu, jetez un œil à notre revue Hadès.

En savoir plus: Hadès, Supergiant Games et Arcade.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');