Une Nintendo Switch spéciale a été dévoilée pour célébrer le 35e anniversaire de Super Mario.

Il ne reste que quelques semaines avant que l’une des rares exclusivités Wii U à faire ses débuts sur la console hybride ne soit publiée sur Nintendo Switch, et pour augmenter les attentes des fans, Nintendo a présenté un nouveau trailer pour Super Mario 3D World + Bowser’s Fury qui vous donnera envie d’acheter cette formidable aventure de plateforme, même si vous l’avez déjà appréciée grâce à son nouveau contenu.

Nintendo publiera également deux amiibo Super Mario 3D WorldCette bande-annonce de seulement 2 minutes montre les nouveaux scénarios, défis et ennemis auxquels nous serons confrontés au cours de l’aventure, accompagnés d’un Bowsy qui contribuera à notre progression en interagissant avec différents éléments de la scène. Considérés comme l’une des meilleures aventures de la série Super Mario, ces nouveaux défis promettent de ravir les joueurs les plus expérimentés, compte tenu du chaos et des défis qu’ils proposent.

Avec une date de sortie prévue de 12 février, l’un des points forts de Super Mario 3D World est qu’il dispose d’un multijoueur coopératif pour quatre, qui peut incarner différents personnages de l’univers Super Mario tels que Peach, Luigi ou Toad. La présentation de cette nouvelle vidéo s’accompagne de l’annonce d’un Édition spéciale Nintendo Switch à l’occasion du 35e anniversaire de Super Mario, avec la console hybride s’habillant aux couleurs du plombier moustachu.

Cette édition spéciale sera mise en vente le 12 février et comprend un étui assorti aux couleurs rouge et bleu de Mario, également représentées sur le Joy-Con. Comme nous vous l’avons dit il y a des mois, lorsque l’annonce de Super Mario 3D World a été officialisée sur Nintendo Switch, ils seront également mis en vente. deux amiibo du jeu: les félins Mario et Peach, qui sont l’un des nouveaux costumes que cette aventure amusante de plate-forme incorpore.

