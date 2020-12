Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 28/12/2020 16:07

Ces jours, Cyberpunk 2077 Il a été impliqué dans la controverse en raison de tous les problèmes signalés par ses utilisateurs, en particulier sur les consoles de dernière génération. En plus des plaintes, les joueurs de ce nouveau titre ont également beaucoup plaisanté et ri avec lui et contre lui, et l’une des blagues les plus courantes dans la communauté implique une compétence apparemment “inutile”.

V, le protagoniste de cette aventure futuriste, a à sa disposition un large éventail de compétences que nous pouvons améliorer à mesure que nous progressons. L’un d’eux permet que notre personnage ne puisse pas être détecté sous l’eau.

Et c’est que pendant toutes les heures que dure le jeu, vous n’aurez pas vraiment besoin de vous cacher de vos ennemis sous l’eau, puisque le thème de la natation et de l’exploration sous-marine est pratiquement inexistant.

Une autre possibilité est que CD Projekt RED Cette capacité est en cours de sauvegarde pour un éventuel DLC, qui pour le moment a été suspendu depuis que ses développeurs corrigent le jeu pour toutes les versions.

La source: Reddit

Panne massive signalée au CDMX et dans l’État du Mexique

Rodolfo Léon

Editeur chez atomix.vg Gamer, cinéphile et amateur de culture pop.