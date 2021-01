Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 12/01/2021 14:25

Playstation 4 se démarque par ses incroyables exclusivités, cependant, Sony il cherche également à expérimenter sur d’autres plateformes. Ce jour, Falcom et NIS America ils ont annoncé que The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV perdra son exclusivité dans PS4 car il atteindra également le Nintendo Switch.

Plus précisément, ce sera le prochain Le 9 avril, lorsque Trails of Cold Steel IV arrive sur le commutateur tous les deux dans Amérique comme dans L’Europe . Les chanceux joueurs de Japon Ils peuvent commencer à en profiter à partir du 18 mars sur la console hybride.

À ce jour, le jeu n’est disponible que sur PS4. En réalité, TOCS IV fait ses débuts depuis 2018, mais uniquement sur le territoire japonais. Ce n’est qu’en 2020 que les fans de Ouest ils pourraient jouer. Heureusement, en plus de PS4 et Switch, ce titre viendra aussi PC à un moment donné cette année.

Via: ComicBook

Tous les films originaux que Netflix sortira en 2021 Les fans attaquent le Studio MAPPA et le réalisateur d’Attack on Titan pour le nouvel épisode

Rodolfo Léon

Editeur chez atomix.vg Gamer, cinéphile et amateur de culture pop.