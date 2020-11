Un modèle articulé de Good Smile Company, mettant en vedette le fantôme de Sucker Punch.

Ghost of Tsushima a été l’un des titres révélateurs de cette année, et malgré ses origines occidentales, le jeu de Sucker Punch Il a réussi parmi les utilisateurs japonais. A tel point que la Good Smile Company vient d’annoncer un nouvelle figure de Jin Sakai dans le cadre de sa ligne Figma de modèles articulés, pour recréer les mouvements les plus meurtriers dans vos maisons du fantôme de Tsushima.

C’est, comme nous l’avons mentionné, une figure articulée avec toutes sortes d’accessoires et de composants, ainsi qu’une base utile avec un bras mobile pour recréer ces meurtres aériens, ces coups de pied volants et … Eh bien, tout la large gamme de mouvements que Jin Sakai utilise dans l’aventure. La figurine elle-même sera en ABS et PVC, avec des pièces en plastique flexibles dans certaines articulations pour maintenir sa résistance sans compromettre sa mobilité. Et aura une hauteur proche de 15,5 cm.

Parallèlement, le produit comprend une gamme complète d’accessoires, des katanas et des arcs à différentes mains, selon la prise, ou une tête alternative avec le masque Jin Sakai, pour représenter les scènes que nous pouvons penser. Une figurine Ghost of Tsushima en vente pour environ 105 dollars dans le magasin nord-américain de Good Smile, et disponible pour environ 11000 yens (avec taxes) dans son magasin japonais et international, ce qui équivaut à environ 89 euros avant l’ajout des frais de port.

Maintenant, quand ce chiffre sera-t-il disponible? Eh bien, selon l’entreprise, les expéditions commenceront dans Août 2021 (Japon et international) et en septembre 2021 (Amérique du Nord). Un produit des plus intéressants, pour les passionnés de cette aventure Exclusivité PlayStation. Si vous n’avez toujours pas essayé la dernière version de Sucker Punch, qui a dépassé les 5 millions de jeux vendus depuis sa sortie estivale, voici notre critique de Ghost of Tsushima.

