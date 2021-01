Une figurine articulée Play Arts avec de nombreux accessoires, basée sur le personnage de Yoko Taro et PlatinumGames.

Automates NieR est l’une des aventures les plus intéressantes que la dernière génération de consoles nous a offertes, et son succès a inspiré toutes sortes de produits de merchandising. Des produits comme cette figurine Play Arts dédiée à l’androïde YoRHa Model A No.2, plus reconnaissable comme A2, l’un des protagonistes du jeu de Yoko taro avec PlatinumGames qui prend vie ici en détail.

Disponible dans des magasins tels que AmiAmi, comme indiqué par Twinfinite, ce nouveau Figurine NieR Automata dédié à A2 a deux modèles: une édition standard et une édition Deluxe. Le modèle standard est mis en vente pour 12 200 yens, environ 117 dollars à changer, tandis que l’édition Deluxe augmente son prix à 16 330 yens, environ 157 dollars. Les deux sont des figures articulées, de 25 cm de haut, et inclure des accessoires pour recréer les poses de combat du personnage dans le jeu.

La différence entre les deux réside dans le nombre d’accessoires cela inclut chacun. Là où l’édition standard ne comprend qu’une seule épée et quatre mains différentes (pour changer sa prise), l’édition de luxe Comprend également l’une des plus grandes épées du jeu, ainsi que des supports de figurines, des variations de coiffure et même un torse alternatif à changer les vêtements du personnage. Des éléments que vous pouvez voir dans les images qui accompagnent cette actualité.

Ces figurines NieR Automata sont en vente en juillet 2021, et les fans intéressés peuvent les réserver dès aujourd’hui sur le site Web du magasin. Des produits qui arrivent après avoir su que cet opus s’est vendu à plus de 5 millions de jeux depuis sa première, et qu’un de ses fans a enfin découvert le dernier secret du jeu. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce jeu, avant que la remasterisation de son opus précédent n’arrive dans les magasins, une analyse complète de NieR Automata est disponible sur le web.

En savoir plus: NieR Automata, Figures, Play Arts, PlatinumGames et Yoko Taro.

