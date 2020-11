Le monde des jeux vidéo vit quelques semaines d’attente maximum qui ne se répètent que tous les deux ou trois ans, lorsque de nouvelles consoles ou des révisions plus puissantes de celles-ci sont lancées. Dans ce cas, 2020 a dû vivre un changement de génération complet, dans lequel Sony et Microsoft lancent des consoles de nouvelle génération avec un énorme saut en termes de puissance et de fonctionnalités. PS5 et Xbox Series X régneront sur le marché pour les années à venir et les premiers mois de ventes seront très importants.

Cependant, il est toujours bon de regarder en arrière et de voir les précédentes consoles de ces marques, la marque PlayStation ayant un peu plus d’histoire dans le secteur. PS1 arrive sur le marché à Noël 1994 après un partenariat qui n’a pas fonctionné avec Nintendo, conquérir les utilisateurs dès le premier instant et prendre la génération longtemps.

Beaucoup de ceux qui peignent les cheveux gris ou sont sur le point de le faire se souviendront de cette magnifique époque de jeux vidéo, connue sous le nom de cinquième génération et où les jeux vidéo 3D se sont installés. PS1 jouait à ses jeux sur des CD-ROM, quelque chose de vraiment innovant pour l’époque, et ses données de jeu n’étaient pas stockées sur des disques durs (ils étaient chers et volumineux à l’époque), mais ils l’ont fait sur de petites cartes mémoire connectées à la console. Ces cartes étaient divisées en blocs et les jeux pouvaient occuper un, deux, trois ou jusqu’à 15 blocs de sauvegarde.

La technologie était assez rudimentaire à l’époque et si vous effaçiez accidentellement une carte mémoire ou l’écrasiez avec d’autres jeux, tu as perdu tes sauvegardes pour toujours. Du moins c’est ce que l’on croyait à l’époque, depuis récemment on a découvert une astuce qui ne figurait pas dans le manuel d’origine de la console, mais qui nous permettait de récupérer des jeux de jeux vidéo supprimés … Combien de problèmes cette astuce aurait résolu à rencontrer 26 ans avant!

John Glasscock, youtuber spécialisé dans le contenu PlayStation, a réalisé une vidéo où nous pouvons en apprendre davantage sur cette astuce. Si nous avons cliqué dans le menu qui apparaissait lors du démarrage de la console sans disques, les boutons L1 + L2 + R1 + R2 en même temps, les jeux supprimés ont réapparu pour être récupérés. Nous ne comprendrons jamais pourquoi cette option n’apparaissait pas dans les manuels de la console, mais c’était probablement une astuce qui ne fonctionnait que si la mémoire de la carte n’avait pas été complètement supprimée.