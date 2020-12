L’un des directeurs d’animation du long métrage a partagé une image sur Twitter pour célébrer sa première.

Une des sagas le plus long de l’histoire des jeux vidéo et du divertissement en général est Pokémon. La création de Satoshi Tajiri, Ken Sugimori et d’autres japonais illustres jouissent toujours d’un bonne santé de nos jours. La franchise se prépare pour une 2021 qui s’annonce très intéressante, puisqu’elle fêtera son 25e anniversaire et on peut s’attendre à de grosses surprises.

Alors que les nouvelles arrivent, le prochain rendez-vous que les fans de Pokémon ont avec l’univers aura lieu cette semaine. Il 25 décembre premières Pokémon Coco, le nouveau film de la franchise, qui jouera Zarude, le nouveau Pokémon unique, qui est également arrivé récemment dans Pokémon Sword and Shield via un code de téléchargement.

Pour célébrer la première du film, Hirotaka marufuji, l’un des directeurs d’animation du long métrage, a créé un illustration spéciale qu’il a partagé sur Twitter. Le dessin montre le protagoniste du film, Coco, Zarude, Ash, Pikachu, le Shiny Celebi qui apparaîtra et Skwovet. Tous se déplacent à travers les lianes dans le plus pur style Tarzan.

Comme nous l’avons dit, les adeptes de Pokémon ont de nombreux attentes mis en 2021, car nous pouvons assister à une belle année. En principe, New Pokémon Snap devrait sortir l’année prochaine, mais nous verrons quoi d’autre? Remake de diamant et de perle? Probablement au début de l’année nous en aurons Pokémon Direct, même si nous verrons sur quoi Game Freak travaille depuis ses nouveaux bureaux de luxe.

