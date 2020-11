Une chaîne YouTube imagine The Legend of Zelda musou comme un démake rétro pour l’ordinateur portable Nintendo.

Avec Hyrule Warriors: Age of Cataclysm dans les magasins, les fans de The Legend of Zelda ont des heures et des heures de combat à l’épée et de batailles à grande échelle devant Link and the Chosen alors qu’ils plongent dans le passé du monde de Breath of the Wild. Tout cela dans le plus pur style de Omega Force, avec de grandes étapes tridimensionnelles et des armées massives. Mais … et s’il avait été publié ce musou sur un Game Boy?

Oui, c’est une idée qui semble folle, combinez les éléments d’un musou avec les capacités limitées de cette plate-forme. Et bien que nous ne recommandions à personne d’essayer de coder un prototype de celui-ci, l’équipe Nintendo Wire a imaginé à quoi ressemblerait Hyrule Warriors. adapté à Game Boy. Une œuvre imaginative aux reflets nostalgiques, dont vous pouvez être témoin dans la vidéo suivante:

Allez, un “demake” des plus curieux, qui imagine le musou comme une aventure 2D vue d’en haut, alors que nous voyageons d’une zone à une autre, et annihilons les ennemis dans le style d’un Zelda d’autrefois. Et on le répète, c’est un concept vidéo, pas un produit jouable, mais sûrement plus d’un rêve désormais de vivre une aventure comme celle-ci sur leur ancienne Game Boy Color.

Hyrule Warriors: Age of Cataclysm est disponible sur Nintendo Switch depuis 20 novembre, et il a une démo gratuite dans l’eShop pour ceux qui veulent l’essayer. Bien sûr, si vous voulez savoir ce que le jeu complet offre, à la fois narratif et contenu, nous vous recommandons de jeter un œil à notre analyse de Hyrule Warriors: The Age of Cataclysm.

