Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 27/11/2020 19:45

Jeux de Piranha a annoncé que le jeu populaire de PC, MechWarrior 5: Mercenaires, sera également disponible en Xbox pour la première fois dans l’histoire de la franchise. Plus précisément, ce sera le Série X / S et One ceux qui reçoivent la saga.

Dans une déclaration sur le site Web de ses développeurs, l’équipe a également annoncé que le DLC, Heroes of the Inner Sphere, sera reporté à l’année suivante:

«Nous sommes ravis d’annoncer que maintenant, en plus de pouvoir jouer à MechWarrior 5: Mercenaries sur PC, ils pourront également y jouer sur Xbox Series X / S et Xbox One. Ce sera la première fois qu’un jeu MechWarrior sortira sur consoles depuis MechAssault 2 en 2004, et à notre avis, le premier vrai MechWarrior à être expérimenté sur une console.

Temps de développement supplémentaire dans le DLC et au lancement de MechWarrior 5: Mercenaires sur les consoles, cela permettra d’apporter quelques améliorations avant le lancement du jeu Série X / S et One.

La source: Jeux de Piranha

FFXIV pourrait révéler sa prochaine grande expansion en février

Rodolfo Léon

Editeur chez atomix.vg Gamer, cinéphile et amateur de culture pop.