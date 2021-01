Le jeu vidéo de Capcom est stable et joue bien sur l’hybride de Nintendo.

Les fans de la saga Monster Hunter ont de la chance car cette année ils auront deux nouveaux jeux vidéo pour profiter. Nous ne savons pas grand-chose de Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, ni de la date de sortie, mais nous sommes maintenant prêts à recevoir Monster Hunter Rise. Le nouveau jeu du saga principale pour Nintendo Switch, le prochain arrive 26 mars 2021.

Comme vous le savez sûrement, Capcom a lancé une démo gratuite sur le Nintendo eShop pour Temps limité (sera jusqu’au 31 janvier) afin que nous puissions essayez le jeu vidéo. Cela a également servi à vérifier les performances du titre, qui utilise le moteur RE, dans l’hybride Nintendo. Les doutes sont totalement dissipés et le résultat est vraiment frappant.

Comme on peut le voir, grâce à une analyse vidéo technique de la chaîne YouTube VG Tech, Capcom a fait un excellent travail et la performance de Monster Hunter Rise c’est très bon. Le titre est stable à 30 fps et en Mode TV, avec le commutateur dans le Dock, la résolution du jeu est d’environ 1344 x 756 et l’interface utilisateur à 1920×1080. Dans mode portable, le jeu fonctionne à une résolution approximative de 960 x 540 et l’interface utilisateur à 1280×720.

La vérité et la vérité est que le titre ça a l’air plutôt bien pour les capacités techniques de Nintendo Switch et Monster Hunter Rise les joueurs pourront profiter du jeu en très bon état. Au fait, comme nous vous l’avons informé l’autre jour, certains joueurs ont souffert problèmes de bégaiement jouer en ligne dans la démo, mais nous vous dirons comment les résoudre.

