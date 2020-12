Une comparaison directe, des PNJ et de l’IA du trafic à la physique et aux effets.

Cyberpunk 2077 est là, et son lancement n’a pas été sans controverse en raison de l’état actuel du jeu. Les nombreux bugs et erreurs que le jeu présente, ainsi qu’un mauvaises performances sur PS4 et Xbox One dont CD Projekt RED n’avait pas dûment rendu compte, ont conduit la société polonaise à présenter des excuses publiques aux joueurs après les nombreuses critiques reçues. Mais tout n’est pas une question de bugs. Il y a aussi ceux qui se plaignent de simulation du monde ouvert qui propose cette aventure, sachant qu’elle est en dessous de celle vue dans les titres de la dernière génération, comme Grand Theft Auto V.

Publié en 2013, jeu de rockstar est considéré comme l’un des mondes ouverts les plus détaillés et réalistes produits à ce jour, et le premier Comparaisons de Cyberpunk 2077 avec GTA V ils ne font que laisser le travail de CD Projekt en mauvais état. Dans cette vidéo, la chaîne ENXGMA passe en revue chacun des ces petits détails qui le rendent si réel dans le monde de GTA V, et ils sont complètement absents de cette aventure intergénérationnelle sortie 7 ans plus tard.

Des détails comme IA PNJ et leurs réactions aux actions du joueur, au comportement général du trafic ou des forces de sécurité, la physique et les collisions, les dommages aux véhicules, les effets de la fumée ou du verre brisé, la propagation des incendies … Une série d’éléments qui, bien que Cyberpunk 2077 soit plus axé sur le RPG que GTA V, le sont toujours nécessaire pour offrir cette immersion réaliste dans un monde ouvert urbain.

Il ne reste plus qu’à attendre et voir si CD Projekt RED fonctionne sur polir ces aspects avant l’arrivée des versions de nouvelle génération promises pour 2021. Ou, aussi, pour les prochaines mises à jour du jeu, où ils ont annoncé deux correctifs importants pour janvier et février. Nous vous rappelons que Cyberpunk 2077 a été la deuxième meilleure première de l’année au Royaume-Uni, bien que son lancement controversé ait provoqué l’effondrement des actions de CD Projekt en bourse. Si vous voulez savoir ce que nous pensons de sa version d’ordinateurs, voici notre analyse de Cyberpunk 2077 sur PC.

En savoir plus sur: Cyberpunk 2077, Grand Theft Auto V, GTA V, CD Projekt Red, Comparison et Open World.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');