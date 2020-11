Une comparaison qui montre le travail de Bluepoint Games pour recréer son univers.

Avec la sortie de PlayStation 5 dans quelques jours, de nombreux regards sont tournés vers Demon’s Souls, le remake de l’aventure originale de FromSoftware. Et il s’agit de une récréation complète d’aventure, fidèle au design du jeu original, mais avec des graphismes impressionnants et des améliorations dans tous les domaines. Bref, une reconstruction totale, avec la puissance de la nouvelle génération de consoles.

Et pour que nous puissions mieux apprécier l’évolution du titre après plusieurs générations, nous avons cette vidéo. La chaîne d’El Analista de Bits a réalisé une comparaison des Âmes de Démon entre le jeu PS3 original et son remake PS5. Et pour cela, il a utilisé les matériaux officiels montrés par Sony dans le dernier gameplay de Demon’s Souls et dans d’autres vidéos.

Comme vous pouvez le voir, l’amélioration est immense. Et pas seulement parce que saut graphique deux générations, mais aussi en raison de problèmes tels que la réduction des temps de chargement, le nouveau créateur de personnage avec plus d’options, des effets de particules et de post-traitement … Et l’incroyable changement qui traverse les niveaux du jeu à ces 60 fps que le remake promet, où nous vous avons récemment dit que le jeu aura deux modes de performance différents.

Bien sûr, ne vous attendez pas à une expérience plus facile pour jouer avec plus de fluidité: Demon’s Souls Remake n’aura pas de mode facile, confirment ses créateurs. Nous vous rappelons que le jeu sera disponible Le 12 novembre, bien que la PS5 soit mise en vente dans de nombreux territoires le 19, et elle sera doublée en espagnol. Si vous ne l’avez pas encore lu, et que vous voulez savoir tout ce que la nouvelle génération de Sony nous offrira, vous ne pouvez pas manquer notre analyse complète de la PlayStation 5.

