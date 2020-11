Une recréation plan par plan de la scène emblématique, réalisée à partir de la pièce d’Insomniac.

Spider-Man Miles Morales est maintenant disponible sur PS4 et PlayStation 5. La nouvelle aventure d’Insomniac Games se concentre sur le personnage de Miles Morales, le Harlem Spider-Man qui est le protagoniste des plus grands succès comme le film Spider-Man: un nouvel univers («Dans le Spider-Verse»). Et en effet, le jeu rend un véritable hommage à ce film par le biais d’un superbe costume alternatif.

Celui qui nous a non seulement vu comme les Miles Morales du film, mais synchronise les images de l’animation à la vitesse de Miles dans ce jeu. Et cela donne lieu à des créations aussi élaborées et spectaculaires, comme celle publiée par cet utilisateur de Twitter. Ensuite, nous parlerons de certaine scène importante du film Into the Spider-Verse, afin que certains d’entre vous puissent prendre la vidéo ci-dessous comme un DIVULGACHER. Si vous n’avez pas encore vu ce travail, retournez-vous et commencez à le regarder immédiatement.

Une fois averti, quiconque a vu le film aura déjà compris de quelle scène spécifique nous parlons. Nous nous référons à cette séquence de la dernière partie du film, lorsque Miles enfile le costume et donne un acte de foi, quand il fait le pas pour devenir un super-héros. Une séquence qui a été recréé en détail dans Spider-Man Miles Morales par @ Much118x, et avec l’aide du costume alternatif du film, le tout au rythme du thème ‘Quoi de neuf Danger‘de Blackway et Black Caviar.

Et le résultat, comme vous le voyez, c’est tout simplement spectaculaire. Enregistrer la différence de style artistique entre le monde d’Insomniac et les paramètres du film, la façon dont l’utilisateur réalise profiter des outils disponible pour recréer leurs plans est le plus intéressant et démontre les possibilités qu’offre le jeu. Si vous attendez que la première de la nouvelle génération traverse New York, nous vous laissons ici avec l’analyse de Spider-Man Miles Morales, ainsi qu’avec l’analyse de PlayStation 5.

