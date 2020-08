Chadwick Boseman, l’acteur le plus connu pour son rôle principal dans Black Panther, est décédé à 43 ans. Il se battait depuis quatre ans contre le cancer du côlon.

La nouvelle a été rapportée par l’AP puis confirmée sur le compte Twitter de Boseman, qui déclare avoir reçu un diagnostic de cancer du côlon de stade III en 2016. Au cours des quatre dernières années, il est passé au stade IV.

« Véritable combattant, Chadwick a persévéré à travers tout cela et vous a apporté de nombreux films que vous aimez tant. De Marshall à Da 5 Bloods, Ma Rainey’s Black Bottom d’August Wilson et plusieurs autres, tous ont été tournés pendant et entre d’innombrables chirurgies et chimiothérapie.

« C’était l’honneur de sa carrière de donner vie au roi T’Challa dans Black Panther. »

Le tweet continue en disant qu’il est mort à la maison avec sa femme et sa famille.

Boseman est surtout connu pour son rôle dans l’univers cinématographique Marvel, ayant fait ses débuts en tant que T’Challa dans Captain America: Civil War en 2016. Mais ses crédits remontent au début des années 2000, avec des rôles dans des émissions comme Law & Order, Third Watch et CSI: NY. En 2013, il a joué le rôle de Jackie Robinson dans 42, un biopic bien reçu sur la vie du premier joueur afro-américain de la Major League Baseball.

Son apparition dans Civil War a ouvert la voie à Black Panther de 2018, le premier film de Marvel Studios centré sur une star noire. Il est depuis apparu dans Avengers: guerre à l’infini et Avengers: Fin de partie, et Black Panther 2 devait sortir en mai 2022 dans le cadre de la phase 4 de MCU. Le fond noir de Ma Rainey, encore à paraître, un drame Netflix basé sur la pièce, peut-être maintenant son dernier rôle d’acteur.

En réaction à la nouvelle, les co-stars et les admirateurs ont partagé leurs réactions et leurs souvenirs sur Twitter. Ceux-ci incluent les co-stars de Marvel Don Cheadle et Brie Larson, l’écrivain de bandes dessinées Black Panther Evan Narcisse et Joe Biden, entre autres.

Difficile d’entendre ça.

Repose en amour, mon frère.

Merci de faire briller votre lumière et de partager votre talent avec le monde. Mon amour et ma force pour votre famille. https://t.co/hNAWav7Cq8 – Dwayne Johnson (@TheRock) 29 août 2020