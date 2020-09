Le réalisateur de Black Panther, Ryan Coogler, a écrit un hommage à son ami Chadwick Boseman, décédé vendredi dernier après une bataille privée contre le cancer. Dans une déclaration publiée sur Marvel.com, Coogler se souvient de son travail avec Boseman et de la façon dont l’acteur de T’Challa a tellement apporté au film au-delà de ce à quoi on pouvait s’attendre.

En particulier, Coogler révèle que l’une des lignes les plus frappantes du film a été suggérée par Boseman – non pas pour son propre personnage, mais pour Killmonger de Michael B. Jordan. « Dans les premières versions du scénario, [Erik] Le personnage de Killmonger demandait à T’Challa d’être enterré à Wakanda « , a expliqué Coogler. » Chad a contesté cela et a demandé: ‘Et si Killmonger demandait à être enterré ailleurs?’ océan avec mes ancêtres qui ont sauté des navires, car ils savaient que la mort valait mieux que la servitude. «

Tout au long du processus, Boseman a mis beaucoup de réflexion et d’efforts dans le film, non seulement pour ce qu’il était, mais pour ce qu’il allait représenter. « Nous parlions souvent du patrimoine et de ce que signifie être africain », a déclaré Coogler. « Lors de la préparation du film, il réfléchissait à chaque décision, à chaque choix, non seulement pour la façon dont cela se refléterait sur lui-même, mais comment ces choix pourraient se répercuter. »

« Nous avons parlé de costumes, de pratiques militaires », a ajouté Coogler. « Il m’a dit: ‘Les Wakandais doivent danser pendant les couronnements. S’ils se tiennent juste là avec des lances, qu’est-ce qui les sépare des Romains?’ »

À chaque étape du processus, Boseman a mis le temps – y compris sur Captain America: Civil War, avant même que Coogler n’entre en scène. Boseman est même venu pour des auditions pour les rôles de soutien du film, ce que Coogler révèle n’est pas courant pour les acteurs principaux dans les films à gros budget.

Les hommages à Chadwick Boseman ont afflué depuis son décès soudain la semaine dernière, y compris par sa co-star de Black Panther Michael B.Jordan, les développeurs de Marvel’s Avengers et même les joueurs de Fortnite se sont réunis pour se souvenir de lui.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible JavaScript pour regarder des vidéos.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec la vidéo HTML5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez saisir votre date de naissance pour visionner cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les règles de GameSpot

Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

Lecture en cours: Black Panther – Bande-annonce officielle