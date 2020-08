Par Sebastian Quiroz

28/08/2020 21h59

Malheureusement, il a été révélé que Chadwick Aaron Boseman, acteur reconnu pour son rôle de T’Challa dans le MCU, Il est décédé aujourd’hui à l’âge de 43 ans après une bataille de quatre ans contre le cancer du côlon.

Cette nouvelle a été partagée par le L’équipe Boseman sur les réseaux sociaux de l’acteur vendredi soir 28 août, où cette triste nouvelle a été confirmée. Voici la déclaration:

«C’est avec une douleur incommensurable que nous confirmons le décès de Chadwick Boseman. Chadwick a reçu un diagnostic de cancer du côlon de stade III en 2016 et l’a combattu pendant les 4 dernières années alors qu’il progresse vers le stade IV. Véritable combattant, Chadwick a persévéré à travers tout cela et nous a apporté plusieurs des films que nous avons tant aimés. De Marshall à Da 5 Bloods, Ma Rainey d’August Wilson, Black Bottom, et plusieurs autres, tous ont été filmés pendant et entre d’innombrables chirurgies et chimiothérapie. C’était son honneur de carrière de donner vie à King T’Challa dans Black Panther. Il est mort chez lui, avec sa femme et sa famille à ses côtés. La famille vous remercie pour votre amour et vos prières, et vous demande de continuer à respecter leur intimité pendant cette période difficile. «

Chadwick Boseman est né le 29 novembre 1977 à Anderson, en Caroline du Sud. Il a commencé sa carrière d’acteur en 2003 en apparaissant dans un épisode de Third Watch, et à partir de là, il a eu quelques rôles de soutien dans des séries comme CSI et Law & Order. En 2016, il a joué King T’Challa dans Captain America: Civil War, un rôle qu’il a repris pour Black Panther, Avengers: Infinity War et Avengers: Endgame.

