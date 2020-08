Chadwick Boseman en 2019 à New York Photo: Brad Barket / . pour STXfilms (.)

L’Associated Press vient de révéler que l’acteur Chadwick Boseman est décédé d’un cancer à l’âge de 43 ans.

Nous sommes très tristes de partager cette nouvelle avec vous ce soir. L’AP dit que Boseman est mort «après 4 ans de lutte contre le cancer du côlon». Il n’avait pas parlé publiquement de ce diagnostic.

Boseman est bien connu dans notre royaume pour avoir joué T’Challa la panthère noire dans l’univers cinématographique Marvel, mais il a également joué Jackie Robinson dans 42, ainsi que des rôles dans Draft Day, Gods of Egypt, Marshall, etc. Cette déclaration vient d’être publiée sur son Twitter officiel:

«C’est avec une douleur incommensurable que nous confirmons le décès de Chadwick Boseman. Chadwick a reçu un diagnostic de cancer du côlon de stade III en 2016 et l’a combattu ces quatre dernières années alors qu’il progressait vers le stade IV. Véritable combattant, Chadwick a persévéré à travers tout cela et vous a apporté beaucoup de films que vous aimez tant. De Marshall à Da 5 Bloods, en passant par Ma Rainey’s Black Bottom d’August Wilson et plusieurs autres, tous ont été filmés pendant et entre d’innombrables chirurgies et chimiothérapie. C’était l’honneur de sa carrière de donner vie à King T’Challa dans Black Panther. »

Il continue: «Il est mort chez lui, avec sa femme et sa famille à ses côtés. La famille vous remercie pour votre amour et vos prières, et vous demande de continuer à respecter leur vie privée pendant cette période difficile.

Nos plus sincères condoléances aux proches de Boseman pendant cette période. Sa perte sera profondément ressentie par beaucoup.

