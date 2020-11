De Treyarch, ils affectent les possibilités du contrôle PS5 avec le nouvel épisode de la saga.

L’arrivée de Call of Duty Black Ops Cold War est très proche. La série suscite beaucoup d’intérêt chaque année et semble être à un moment optimal grâce au succès de Warzone. À cela, il faut ajouter l’arrivée de la nouvelle génération de consoles, et le résultat est que la version PS5 de la nouvelle itération de l’un des tireurs les plus populaires du marché aura un impact particulier grâce à la Vibration haptique DualSense.

Chaque arme du jeu aura une réponse vibratoire différente sur le DualSenseCela a été raconté par Tory Flame, concepteur en chef du jeu chez Treyarch, le studio responsable de la premier Call of Duty nouvelle génération. Comme d’autres titres, le FPS profitera des avantages du nouveau contrôleur PS5, soulignant que chaque arme peut être distinguée par le DualSense lui-même grâce à sa réponse lors de leur utilisation.

«Avec le nouveau retour haptique, tout vibre lorsque vous appuyez sur la gâchette. Chaque fois que vous tirez, il y a un petit moteur qui répond tout le temps, et il y a une certaine sensibilité de déclenchement qui représente la pression de déclenchement réelle de chaque arme. C’est incroyable et offre des sensations avec des armes que nous n’avons jamais eues auparavant », déclare Flame dans un communiqué sur le portail Gamespot.

Call of Duty Black Ops Cold War sera disponible à partir de 13 novembre sur tous les systèmes, y compris PS5 lorsqu’il est publié par les territoires. A défaut d’approfondir le jeu, nous vous laissons un lien vers nos impressions après avoir testé minutieusement le multijoueur.

