Ubisoft a dévoilé la liste des chansons de Just Dance 2021. Comme prévu, la liste contient une variété des plus grandes chansons de 2020, y compris Dance Monkey et toutes les bonnes filles vont en enfer.

La liste accompagne l’annonce officielle de Just Dance 2021, qui faisait partie de la récente Nintendo Direct Mini.

Bien que personne ne soit particulièrement surpris de l’arrivée du jeu (les sorties annuelles sont la norme pour la série depuis des années), il est agréable d’obtenir quelques premiers détails sur ce à quoi s’attendre.

Liste des chansons de Just Dance 2021

Ubisoft a annoncé que les chansons suivantes seront incluses dans la liste des chansons de Just Dance 2021:

«Señorita» – Shawn Mendes et Camila Cabello

« Dance Monkey » – Tones And I

«Que Tire Pa Lante» – Daddy Yankee

«Ne commencez pas maintenant» – Dua Lipa

«Température» – Sean Paul

« Sentez-vous spécial » – DEUX FOIS

«Jus» – Lizzo

«Toutes les bonnes filles vont en enfer» – Billie Eilish

«In The Navy» – Les Sunlight Shakers

«Zenit» – ONUKA

«Chercheur de chaleur» – RÊVES

Bien qu’il ne s’agisse probablement pas d’une liste complète et complète de toutes les chansons du jeu (d’autres seront probablement révélées ultérieurement), les fans de la série savent maintenant un peu à quoi s’attendre lorsque le jeu sortira.

Liste des chansons de Just Dance 2021 sur Nintendo Direct

Quelle est la date de sortie de Just Dance 2021?

Just Dance 2021 sortira le 12 novembre 2020. Le jeu sortira à cette date sur PS4, Xbox One, Switch et Stadia.

Il peut y avoir de futures versions ultérieures sur d’autres plates-formes, y compris PS5 et Xbox One X, mais Ubisoft n’a pas encore confirmé si Just Dance fera le saut.

Cela dit, on n’a pas entendu parler de jeux de danse à cheval sur deux générations, souvent avec une liste de chansons élargie pour encourager l’achat supplémentaire.

Avec un peu de chance, Just Dance 2021 sera une autre belle entrée dans la série populaire, apportant certaines des musiques les plus populaires de l’année à un jeu de danse amusant et coloré. Basé uniquement sur cette première liste de chansons Just Dance 2021, l’avenir du jeu s’annonce radieux.

