Charles Barkley n’a jamais participé à un match NBA 2K, y compris NBA 2K21 cette année, et maintenant nous savons pourquoi. Dans une vidéo qui a circulé en ligne, Barkley explique qu’il ne figure pas dans les jeux parce qu’il est déçu du peu qu’ils paient certains des anciens joueurs qui figurent – non pas parce qu’il a besoin de l’argent lui-même, mais parce que cela pourrait être un bonne source de revenus pour les joueurs plus âgés avec moins d’argent.

La vidéo semble provenir d’un enregistrement de questions-réponses de fans en ligne auquel Barkley a participé, la question pertinente venant d’un jeune garçon nommé Nick, qui a téléchargé la vidéo sur son propre YouTube. C’est assez charmant. Cela s’est en fait produit en juillet, mais est passé en grande partie inaperçu jusqu’à ce que l’algorithme de recommandation YouTube commence à attirer l’attention des gens au cours du week-end.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’était pas en 2K, Barkley répond « C’est une excellente question. On me pose souvent cette question. »

Parlant des avantages pour les joueurs actuels par rapport aux stars de la NBA plus âgées et à la retraite, Barkley a expliqué sa déception quant à la façon dont 2K les compense: « ils paient les gars pour changer. » Il fait référence aux générations qui l’ont précédé, qui étaient bien moins bien payées et qui sont beaucoup moins susceptibles d’être riches maintenant.

«Le simple fait de me donner de l’argent n’aide personne», dit Barkley, reconnaissant qu’il est déjà aisé. Mais il dit que 2K l’appelle chaque année, et qu’il dit qu’il fera le jeu s’ils acceptent de payer 1 million de dollars par an aux joueurs plus âgés et retraités du jeu.

« Je ne parle pas de vieux joueurs retraités comme moi … il y a des joueurs plus âgés que moi qui n’ont pas gagné d’argent », dit Barkley.

Barkley s’est déjà prononcé contre 2K pour ses politiques. En 2016, il a déclaré ce qui suit: « Je n’essaye pas d’être un cochon ou un gourmand. Ils devraient donner de l’argent aux joueurs retraités. S’ils donnaient un million de dollars par an au syndicat des joueurs retraités, ils peuvent utiliser ma ressemblance. . «

Barkley n’est pas étranger au monde des jeux vidéo. Barkley: Shut Up And Jam a commencé une brève série de matchs de basket de rue sur la SNES et Genesis, avant que Barkley, Shut Up And Jam: Gaiden prenne la série dans une direction très différente plus d’une décennie plus tard.

Les jeux NBA 2K, quant à eux, rapportent énormément d’argent.

