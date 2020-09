Photo: Stephen Lovekin (.)

C’était dans les années 90 que Michael Jordan était l’absence la plus remarquable des matchs de basket sous licence. De nos jours, c’est Charles Barkley, pas pour des problèmes de droits, mais à cause de la façon dont il pense que 2K doit aider certaines des personnes qu’elle utilise pour gagner des millions chaque année.

La série NBA 2K ne comprend pas seulement les effectifs actuels de la ligue, elle compte également une tonne de joueurs et d’équipes classiques. Et bien que ceux-ci soient souvent dirigés par des superstars, beaucoup de places dans ces équipes ont été occupées par des acteurs qui n’ont pas été en mesure de gagner des millions de contrats et de mentions que des gars comme Jordan et Barkley étaient.

Barkley explique cela dans cette interview, qui a en fait été réalisée très sainement en juillet pour le compte d’un enfant avec 1,9k abonnés, mais a explosé au cours du week-end quand elle a été partagée sur r / nba.

« Donnez un million de dollars aux anciens joueurs retraités et je serai dans le jeu vidéo », dit Barkley. « Ils m’énervent chaque année, ils m’appellent chaque année et me disent » avez-vous changé d’avis? « »

«Pourquoi diable pensez-vous que je vais changer d’avis? Donnez aux joueurs retraités un million de dollars par an ».

«Je ne parle pas de vieux joueurs retraités comme moi. Il y a cette idée fausse que tout le monde a gagné un milliard de dollars toute notre vie. Il y a des joueurs plus âgés que moi qui n’ont pas gagné d’argent. Ce sont les gars, ils sont plus âgés et ont probablement besoin d’argent, c’est pourquoi je ne suis pas dans le jeu vidéo. «

Le minimum qu’un joueur de la NBA pouvait gagner la saison dernière, avec le contrat de recrue le plus bas, était de 893 000 $. Le minimum de la ligue en 1985-86k, à titre de comparaison, n’était que de 70 000 $ (environ 170 000 $ aujourd’hui).

Les éditeurs de NBA 2K Take-Two ont rapporté 3 milliards de dollars de ventes l’année dernière.

Barkley fait campagne pour que les joueurs vétérans soient payés pour leurs apparitions virtuelles depuis des années maintenant, citant cela comme la raison pour laquelle il n’apparaît pas seulement dans la série 2K en tant que joueur classique, mais pourquoi il n’apparaît pas non plus en tant qu’analyste. .