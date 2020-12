Un joueur japonais parvient à démarrer Dragon Quest III au niveau 99 avec cette méthode imaginative et risquée.

Le monde des speedruns est celui qui ne cesse d’étonner, surtout quand les erreurs et pépins absurdement tirés par les cheveux pour rationaliser les visites. Et si dans ce jeu vous pouviez faire un saut périlleux dans un tel endroit et sauter trois boss, que si dans cet autre vous faites certaines actions afin de provoquer une erreur qui vous transporte au générique … Et dans Dragon Quest III, apparemment, si vous surchauffez votre console vous démarrez le jeu au niveau 99. Et non, cette nouvelle n’est pas innocente.

HitsheeGame, un créateur de contenu japonais résidant principalement chez NicoNico, a découvert ce détail le plus curieux sur la mythique aventure Enix publiée en 1988. Tel que partagé par VGDensetsu sur Twitter, cet utilisateur a quitté sa console avec la cartouche DQ3 sur une plaque chauffante pour les amener tous les deux à une certaine température, ce qui a amené le joueur à commencer sa partie au niveau 99, facilitant grandement la tâche de faire un speedrun du jeu.

En fait, dans l’image publiée par le joueur, nous pouvons voir comment il utilise ce qui est fondamentalement une plaque chauffante de cuisine pour chauffer une console FC Tech avec le jeu, un clone de Famicom, car il faudrait être fou pour endommager un Famicom En bon état. Et avec plusieurs panneaux à côté de lui, il a suivi la température de chaque élément pour la garder sous contrôle. Maintenant, qu’est-ce que la température a à voir avec le démarrage au niveau 99? “C’est fondamentalement, un bug sur l’initialisation de la mémoire“HitsheeGame explique dans un message ultérieur.

“On dit que c’est un erreur matérielle, mais il semble que cela soit également dû à un bug logiciel. C’est très amusant de jouer avec “, dit le joueur. Une curiosité des plus étranges, qui sûrement ouvre la porte à beaucoup d’autres Les speedrunners de l’ère NES trouveront toutes sortes d’astuces dans leurs jeux, à condition qu’ils aient une plaque chauffante à portée de main. Les speedruns, comme nous l’avons mentionné au début, supposent un monde entier par eux-mêmes dans les jeux vidéo, et dans cet article, notre collègue Toni Piedrabuena vous parle de la recherche du jeu parfait de Super Mario Bros.

En savoir plus: Dragon Quest 3, Speedrunners, Speedrun et Famicom.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');