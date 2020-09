Les Chasseurs de Chengdu ont annoncé la libération des entraîneurs Chang « Ray » Chia-Hua, Murong « Chen » Chen et Guan « Garry » Li. Xingrui « RUI » Wang, qui a quitté l’équipe en 2019 en raison de problèmes de santé, revient dans l’équipe en tant qu’entraîneur-chef.

La saison régulière de l’Overwatch League touche à sa fin. Alors que les quatre dernières équipes se préparent pour les Playoffs, le moment est venu pour les autres équipes de l’Overwatch League de réfléchir à la saison écoulée et d’apporter des changements si nécessaire.

Les changements de Chengdu

Aujourd’hui, les Chasseurs de Chengdu subissent un important changement de personnel d’entraîneurs. Les co-entraîneurs en chef Chang « Ray » Chia-Hua et Murong « Chen » Chen quittent l’équipe, ainsi que l’entraîneur adjoint Guan « Garry » Li.

Au cours des deux dernières années avec les Hunters, l'entraîneur Ray et l'équipe ont connu des hauts et des bas ensemble. Nous le remercions pour son travail acharné pendant son mandat et lui souhaitons sincèrement tout le meilleur pour l'avenir!

L’entraîneur-chef Ray a rejoint les Chendgu Hunters deux mois après la création de l’équipe, en 2018. La première saison de l’Overwatch League a été compliquée pour les Hunters, qui ont terminé à la 12e position de la saison régulière et des séries éliminatoires. L’équipe a réalisé un meilleur parcours lors de sa deuxième saison en Overwatch League, atteignant la 5-7e place des éliminatoires de mai Melee, Summer Showdown et Asia. Cependant, l’équipe a terminé la saison le 14, avec un bilan pire que sa première participation à l’Overwatch League.

Chen a fait une apparition expresse avec les chasseurs de Chendgu. Il a rejoint l’équipe le 27 juillet, juste à temps pour l’Overwatch League 2020 Countdown Cup. Bien qu’ils aient atteint la 3e à 4e place du tournoi, Chen et les Chengdu Hunters se séparent. L’équipe s’est déclarée « incroyablement reconnaissante » pour les changements apportés par Chen.

Pour former le nouveau personnel d’entraîneurs, les Chasseurs de Chengdu ont ramené leur ancien entraîneur-chef, Xingrui « RUI » Wang. Il a également entraîné les Dragons de Shanghai et l’équipe chinoise de la Coupe du monde d’Overwatch lors des éditions 2018 et 2019. Cependant, il a dû faire une pause dans sa carrière d’entraîneur professionnel en raison de problèmes de santé. Wang est maintenant de retour dans l’Overwatch League, pour diriger les Chasseurs de Chengdu dans la saison à venir.