Les préjugés sont souvent de bonnes conditions pour qu’une personne décide de faire une chose ou une autre, au point de la répudier complètement pour éviter ce qu’elle va dire. Tu ne nous crois pas? Vous avez probablement déjà entendu quelque chose comme ceci: “Comment voulez-vous que j’aime cet anime qui fait tant de bruit sur Netflix? Je ne suis pas un furieux et le protagoniste est un loup anthropomorphe, qui tombe amoureux d’un lapin bipède! ». Rien n’est plus éloigné de la réalité et bien que cela puisse paraître à première vue, des œuvres comme celle de Paru Itagaki ne cherchent pas à rechercher l’affection du groupe susmentionné, ce qu’ils gagnent avec des protagonistes comme celui-ci, c’est quelque chose de mieux, la liberté. Il est plus facile d’approfondir certains sujets sensibles sans offenser personne, si les marionnettes du joueur ne sont pas le reflet possible de lui-même. Et c’est précisément ce que l’on retrouve dans l’expérience brève mais intense qu’est Chicken Police … Un reflet de la société humaine dans un roman policier qui semble sortir d’un film noir et qui, en plus, a une touche animale qui apporte de la fraîcheur. Les présentations ont déjà été faites, donc sans plus tarder, il était temps d’analyser cette proposition de The Wild Gentlemen.

Deux arêtes valent mieux qu’une

Le poids de la renommée peut être terrifiant, dès que vous en portez une tonne, vous devenez une vieille gloire dont seuls les nostalgiques se souviennent. C’est un fait que les modes sont comme ça en ces temps et elles étaient aussi dans les années 30. Et si on a évoqué ces années et pas d’autres, c’est parce que les protagonistes de cette aventure graphique marchent dans les rues d’une ville fictive appelée Clawville , qui est défini précisément à ce moment-là. Avec la compagnie d’une arme à pattes nommée Marty MacChicken, le rôle principal du complot s’est retrouvé entre les mains de Sonny Fetherland, un chef pensif d’un duo de policiers connu des masses sous le nom de “Crestectives”. Tout au long de sa carrière, il a fait face à des dangers sans fin, mais un divorce, des distances avec sa fille et des problèmes d’alcool, ont provoqué sa suspension dans la police et que le monde coloré dans lequel il vit, Elle sera transformée en une toile majoritairement noire et blanche …

Pourtant, le destin est capricieux et au lieu de laisser Sonny se noyer tragiquement dans un verre, à l’intérieur d’une salle miteuse d’un cocktail made city, il a préparé quelque chose de différent, une surprise 121 jours après sa retraite: un nouveau cas majeur est arrivé à sa porte. Inutile de dire qu’elle n’était pas trop pour le travail, mais le nom de son ex a été mis sur la table et cela a renversé la situation. Une femme-chat, plus précisément la petite amie du plus grand gangster de la ville, est harcelée et le coupable ne se révèle pas même avec les hommes de main d’Ibn Wessler qui cherchent sans cesse. Les Crestectifs sont-ils prêts à tirer le fil de l’une des plus grosses boules de leur vie?

Chicken Police est en mesure d’offrir entre 6 et 15 heures de divertissement, selon que le joueur se concentre uniquement sur les événements principaux ou s’il touche également les événements secondaires temporaires et tente d’obtenir tous les succès et objets de collection qui sont dispersés sur la carte. Au fait, ce sont des sortes de livres qui sont bien camouflés grâce au monochrome du jeu et qui donnent comme incitation qu’ils ne sont pas des livres typiques qui manquent de sens, car prendre toute la collection ouvre une fin secrète. Cette fin est-elle pertinente? Nous n’entrerons pas dans les détails pour éviter les spoilers, mais selon l’interprétation qui est donnée, c’est la moins intéressante.

Quand nous nous rencontrons quelque chose d’aussi particulier que cette aventure graphique, nous espérons généralement qu’elle manque de sous-titres espagnols et à notre grande surprise, ce ne fut pas le cas. Nous ne savons pas qui en était responsable, mais nous pouvons vous assurer qu’il a été réalisé avec soin, car il est peuplé de jeux de mots, qui tiennent compte de la nature du jeu. Par exemple, nous rencontrons des perles telles que “Je me fiche d’une plume” ou des classiques de notre langage qui sont comme un gant, comme “Laissez un poulet vous mordre”. Bien entendu, cette ressource est généralement réservée aux moments d’insouciance et ils ne libèrent pas ce voyage de mauvais mots lorsque la situation l’exige. Malheureusement, les textes implémentés dans les images ne sont souvent pas traduits. Normalement, nous ne lui donnons pas beaucoup de battage médiatique car il est courant dans le monde que des choses mineures telles que les affiches soient en anglais et même en japonais, mais nous ne pouvons pas l’ignorer. quelques textes importants pour suivre l’intrigue se trouvent sous la barrière shakespearienne.

Quant à la qualité du travail, que pouvons-nous dire … C’est irréaliste, ce qui était sûrement le produit d’un budget serré, à l’image du gangster dont nous parlions auparavant contrôlant pratiquement toute la ville avec seulement deux hommes de main. Ensuite, il y a les situations typiques dont le développement se prend à la pince à épiler ou qui à notre avis, n’a pas sorti tout le potentiel que peut offrir la question du racisme d’une grande partie des animaux envers les insectes. Cependant, ne doutez pas que l’histoire est plus engageante qu’il n’y paraît et qu’il y a une bonne distribution de personnages, qu’il est capable de faire sourire ou de vous intéresser à lui pour que vous ayez envie de parcourir les événements optionnels.

Un gameplay un peu sauvage

Quand nous avons vu cela pour la première fois, cela nous a donné le sentiment que nous étions face à un classique “Point & Click”, avec une prémisse curieuse et un autre puzzle élaboré. Et s’il est vrai que son noyau jouable est cela, Cela a fini par nous surprendre. D’une part, il y a parfois des situations dans lesquelles Chicken Police enlève son trench-coat formel et sort ses armes pour une promenade, et de l’autre, il y a des mini-jeux spécifiques. Ces derniers ont une présence anecdotique et peut-être grossière, mais sont appréciés en apportant du dynamisme. Cependant, nous n’aimions plus tellement la section “shooter”, car la visée est maladroite et, en passant de l’intégration des fonctions tactiles, ils ont ignoré l’utilisation du gyroscope. Heureusement, ce problème n’est pas très récurrent, donc cela ne nuit pas non plus au plaisir.

Bien que nous ayons mentionné plus tôt qu’il y a des événements principaux et secondaires dans Chicken Police, nous devons encore expliquer comment ils fonctionnent. Lorsque vous avez terminé ce que vous pouvez faire sur scène, bien sûr, vous devez réfléchir à la prochaine étape. La personne en charge est une carte déroulante dans laquelle, à travers des icônes, ils indiquent ce que nous pouvons trouver. Les principaux événements sont ceux qui font avancer l’intrigue, tandis que les secondaires sont temporaires et parfaitement ignorables si nous le voulons, puisqu’ils ne fournissent que des données sur le monde ou les personnages sans altérer le destin des Crestectifs. En parlant d’icônes, quelque chose qui nous manque est le petit typique qui, avec un simple «Nouveau», aurait facilité la recherche des nouvelles annotations de Sonny qui se reflètent dans son cahier avec nos pas (il y a des indices et des informations des suspects à traditions).

Le thème selon lequel presque tout est en noir et blanc à cause de la façon dont le protagoniste voit le monde est quelque chose de cool, mais qui à son tour est une épée à double tranchant. Comme il s’agit d’une expérience dans laquelle le joueur doit gratter des pistes avec le pointeur pour avancer, la combinaison de couleurs est capable de faire quelque chose d’important parfois camouflé juste devant votre nez. La situation de Sonny, en plus de changer l’environnement autour de lui, laisse beaucoup de liberté pour introduire des interrogatoires en tant que mécanicien et cela n’a pas été négligé par The Wild Gentlemen. Comment ça marche? Bien sûr, vous ne pouvez pas interroger les gens sans rime ni raison, il faut d’abord suivre un protocole: Parlez-lui, posez-lui des questions et s’il y a le moindre doute qu’il cache quelque chose de pertinent, interrogez-le. Chaque fois qu’un interrogatoire se termine, ils donnent une évaluation en étoile qui fonctionne en fonction de la précision des questions posées et celles-ci, en même temps, sont étroitement liées au système de réussite. Le seul inconvénient est que tous les chemins mènent à Rome, en d’autres termes, il n’a pas trop d’importance à demander à X ou à Y, car cela ne modifie pas le cours de l’histoire. Une fois les pièces du puzzle rassemblées, il ne reste plus qu’à l’assembler pour découvrir le prochain objectif des Crestectives. Connaissez-vous la combinaison typique de chaînes et d’épingles trouvée dans les films? bien Car voici les coups. C’est un système conçu pour que le joueur lui-même puisse clarifier les doutes et tirer des conclusions sans avoir à être un détective né, faire correspondre des objets, des sujets et des indices par eux-mêmes. Remarque: si cela échoue, Sonny vous guide tout au long du processus.

Les couleurs et les émotions vont de pair

L’un des plus grands charmes de Chicken Police est, sans aucun doute, sa bande-son, qui, avec l’esthétique monochromatique réussie qu’il possède et ses curradas cinématographiques, suscite facilement l’idée de jouer quelque chose de différent grâce à son cadre remarquable. Parce que? Car le jazz a un charme difficile à ignorer et en plus c’est un style musical qui ne rentre pas dans ce projet, qui fait même référence à Louis Armstrong lui-même (oui, celui du thème mythique “Quel monde merveilleux”). Quant au doublage, nous avons été agréablement surpris, il est excellent. Tout est doublé en anglais et pas un seul animal anthropomorphe ne s’alourdit d’avoir touché un réticent, certains acteurs de la voix prenant beaucoup en compte le rôle qu’ils jouent au point d’incorporer des sons ou attitudes caractéristiques desdits animaux.

Le jeu est constamment vu en noir et blanc, à quelques exceptions près et ce sont ces exceptions qui, à notre avis, faire ressortir davantage certains événements et il est possible de se mettre dans les plumes du protagoniste même s’il s’agit d’une courte expérience. Est-ce que tout ce qui brille d’or? Malheureusement, il y a un inconvénient que nous ne pouvons pas manquer, des problèmes de performances dans certains scénarios, qui provoquent en cas de pluie abondante ou d’incendie, le framerate diminue à la fois en mode ordinateur portable et dans le dock et cette capture devient une odyssée. Remarque: Si vous jouez en mode portable, nous vous recommandons fortement d’augmenter la taille de la police de la lettre pour éviter de vous fatiguer les yeux.

Chicken Police – Nous voulons que les Crestectives reviennent!

Quelle meilleure façon de dire quelque chose est bon que de demander expressément qu’une suite soit faite? Nous voulons vraiment voir ce qu’ils sont capables de faire avec la question du racisme envers les insectes et avec d’autres fils qui peuvent être tirés (et nous ne l’avons pas mentionné pour ne pas faire de spoilers). Bref, Chicken Police est une aventure graphique se déroulant dans les années 1930, chargée d’autant d’attrait que le personnage principal porte des plumes. Oui, cela a ses inconvénients, mais peu de titres hybrides semblent aussi tout droit sortis d’un film noir décent que celui-ci.

Nous avons analysé Chicken Police grâce à un code numérique fourni par Dead Good Media. Version analysée: 1.0.0

Raconter une histoire d’un trait de plume

Si vous ne vous laissez pas emporter par les apparences et que vous recherchez une proposition qui ressemble à quelque chose de film noir, qui a une bonne distribution de personnages et une bande originale à la hauteur, vous venez peut-être de tomber sur un nouveau bijou pour votre collection. Les Crestectives attendent votre aide à Clawville!

AVANTAGES

Sa bande-son est remarquable

Sa section artistique a été élaborée avec soin

Les personnages aiment le charisme et la traduction espagnole parvient à transmettre parfaitement leur sens de l’humour

LES INCONVÉNIENTS

Vous souffrez de problèmes de performances dans certains scénarios

Les mini-jeux qui vont au-delà du gameplay habituel ont tendance à avoir une exécution quelque peu médiocre

Ce travail pèche d’être un peu court et a laissé certains textes pertinents non traduits parce qu’ils sont à l’intérieur d’images

