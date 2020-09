Le géant polonais des jeux vidéo CD Projekt a vu son chiffre d’affaires augmenter de près de 70% d’une année sur l’autre pour le premier semestre 2020.

Dans sa publication financière pour les six mois se terminant le 30 juin, la société a déclaré un chiffre d’affaires de 364 millions de zł (97 millions de dollars), tandis que le bénéfice a augmenté à 147 millions de zł (39,2 millions de dollars). Comme de nombreuses sociétés de jeux, CD Projekt a profité de la pandémie de coronavirus COVID-19, les gens restant à la maison pour essayer d’arrêter la propagation du virus.

« Cette amélioration de nos revenus par rapport à l’année dernière est due, entre autres, à la popularité incessante de The Witcher 3, notamment aux excellentes ventes de son édition Nintendo Switch, ainsi qu’aux sorties d’autres jeux de l’univers The Witcher sur de nouvelles plates-formes matérielles. », A déclaré le directeur financier et vice-président Piotr Nielubowicz (photo).

«Fin 2019, Gwent a été mis à la disposition des utilisateurs d’appareils iOS, avec la sortie d’Android au cours du premier semestre de l’année en cours. Nous avons également lancé Thronebreaker pour Nintendo Switch. Les éditions mobiles de nos jeux – une autre première pour nous – se sont rencontrées avec un accueil très positif parmi les joueurs.

«Les résultats du Groupe ont également bénéficié des restrictions à la libre circulation introduites dans de nombreux pays à la lumière de la pandémie de coronavirus. L’intérêt des joueurs a augmenté pendant la période de verrouillage, de nombreuses personnes essayant les jeux vidéo pour la première fois de leur vie, ou revenant à cette forme de divertissement après des années d’inactivité – principalement en raison de la disponibilité facile des jeux vidéo sur les plates-formes de distribution numérique, sans avoir besoin de quitter son domicile. «

CD Projekt a également révélé que 1,7 million de personnes étaient à l’écoute du premier épisode de sa série d’émissions Night City Wire pour promouvoir le prochain Cyberpunk 2077.

