La belle nouvelle aventure des créateurs de Journey, Ciel: Enfants de lumière, Il a été présenté lors de l’Indie World en mars et devait initialement atterrir dans l’eShop de la console hybride pendant l’été, cependant, des événements imprévus ultérieurs ont conduit à reporter le lancement prévu à l’année prochaine, selon un temps plus tard. Le temps a passé et il semblait qu’il n’y avait plus de nouvelles à ce sujet, jusqu’à ce que ce titre soit à nouveau aperçu, mais du côté japonais de l’événement Indie World il y a deux jours, le plaçant à cette occasion pour le printemps 2021, toujours sans préciser de jour exact, à défaut d’attendre que cette date se rapproche.

Sky: Children of the Light Trailer (Nintendo Switch – Indie World Nippon 15/12/2020)

Volez avec des amis. Des créateurs primés derrière Journey (Jeu de l’année 2013) et la célèbre Flower, vient une aventure sociale innovante qui est prête à réchauffer vos cœurs. Bienvenue dans le monde enchanteur de Sky, un royaume magnifiquement animé qui n’attend que d’être exploré par vous et vos proches. Dans Sky, nous arrivons en tant qu’enfants de la lumière, répandant l’espoir à travers le royaume désolé pour ramener les étoiles tombées dans leurs constellations. Principales caractéristiques Dans le royaume de Sky, vous pouvez … Voir également Volez et explorez sept royaumes de rêve pour découvrir le mystère.

Rencontrez et socialisez avec des joueurs du monde entier partageant les mêmes idées.

N’hésitez pas à vous exprimer avec une délicieuse sélection de personnalisations de personnages.

Faites équipe avec d’autres pour vous aventurer dans des royaumes plus sombres, sauver des esprits et découvrir d’anciens trésors.

Donnez des bougies pour partager votre appréciation et développer des amitiés.

Vivez une expérience musicale unique et créez des harmonies ensemble.

Rejoignez un monde en constante expansion avec de nouvelles attractions à venir, y compris des événements saisonniers et l’expansion du royaume.

